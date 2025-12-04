Cuando la gloria llama, hay que contestar. Con fe, firmeza, determinación, garra, seguridad, convicción, carácter, alma y corazón. ¡Con todo!

Leer también: ¿Nos vamos a Cartagena?... Junior busca sede para los partidos internacionales de 2026

De ninguna otra forma debe responder Junior ante el América, en la noche de este jueves, a partir de las 8:35, en la penúltima fecha del cuadrangular semifinal A de la Liga II.

Una victoria ante los ‘Diablos Rojos’, en un estadio Metropolitano que nuevamente estará a reventar, como en el triunfo 2-1 frente al Atlético Nacional, el domingo pasado, le podría dar a los ‘Tiburones’ el paso a la final del torneo.

El triunfo es inaplazable para el cuadro rojiblanco, en un grupo parejo y arduamente disputado, en el que las ventajas han sido mínimas, si se busca mantener la mejor posibilidad de clasificación hasta la última fecha o, mejor aún, anticiparla, lo cual dependerá de que Nacional no le gane a Medellín, este jueves, desde las 6:30 p.m., en el Atanasio (ver nota aparte de opciones).

Leer también: Las opciones de clasificación de Junior

Alfredo Arias y sus dirigidos entienden claramente que ante su público, con la casa repleta (las puertas se abrirán a las 4:30 p. m.), tienen la oportunidad de oro para sellar el tiquete a la siguiente instancia y, de paso, desquitarse de un rival que ha ejercido una incómoda paternidad durante todo este año.

América, verdugo de los rojiblancos en la Copa Sudamericana, la Liga del primer semestre y la Copa Colombia, viene lleno de confianza a jugarse el todo o nada.

El empate 1-1 ante el Medellín, en el Atanasio, el lunes pasado, lo mantuvo en pie de lucha en el cuadrangular y con la posibilidad alcanzar a Junior en caso de vencer en el ‘Metro’. Una derrota lo dejará sin chance de llegar a la final.

Leer también: Las puertas del Metropolitano se abrirán cuatro horas antes del partido Junior vs. América

Así que la batalla en el gramado del coloso de la Ciudadela será realmente dura y exigirá el mayor esfuerzo de Arias y sus pupilos.

La gran baja rojiblanca para este desafío es el polifuncional Jesús Rivas, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas.

El defensa paraguayo Javier Báez continúa en recuperación tras un esguince de rodilla que lo sacó de las canchas desde el entretiempo del juego que Junior le ganó 1-0 al ‘Poderoso’, en Barranquilla, en la primera jornada del cuadrangular. Quien sí está habilitado para jugar es Jermein Peña, que cumplió una fecha de suspensión por expulsión.

Leer también: Deportes Tolima es el primer finalista de la Liga II 2025

América recupera a su capitán Rafael Carrascal, que ya cumplió dos jornadas de sanción por su agresión a Teófilo Gutiérrez, en Cali, en la segunda jornada del grupo. El ausente será el defensa central Jean Pestaña, autor del gol en contra que le dio la igualdad 1-1 a Junior, en el estadio Pascual Guerrero, en ese choque inicial entre ambos clubes. Adrián Ramos vino a la capital del Atlántico, pero su participación en el encuentro está en veremos por una molestia muscular.

Este será el noveno enfrentamiento entre ‘Tiburones’ y ‘Diablos Rojos’ durante este año. El balance es de cuatro triunfos americanos, tres empates y un triunfo juniorista. Llegó la hora de la revancha y de dar un golpe definitivo. Vamos, muchachos. La gloria llama.