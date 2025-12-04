Deportes Tolima, con la dirección técnica de Lucas González, consiguió la clasificación a la final de la Liga II al empatar 0-0 ante Atlético Bucaramanga, este miércoles en el estadio Alfonso López, de la capital de Santander.

Al equipo pijao le bastaba un empate frente a los Leopardos para avanzar a la instancia decisiva y lo conquistó con un gran trabajo defensivo liderado por el barranquillero Marlon Torres.

Cortesía Deportes Tolima El barranquillero Marlon Torres conduce el balón en medio de la marca del venezolano Leonardo Flores y el argentino Fabián Sambueza.

La escuadra búcara intentó abrir el marcador, a través de la habilidad e insistencia de los argentinos Fabián Sambueza y Luciano Pons, goleador del torneo, pero se encontraron con una zaga segura que no dio ventajas.

Tolima se medirá ahora con el vencedor del cuadrangular semifinal A, donde Junior, América, Nacional y Medellín, todavía tienen opciones de clasificar.