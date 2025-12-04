Nada está dicho. Junior llega a las dos últimas jornadas como el líder del cuadrangular semifinal A con 8 puntos, pero la lucha continúa, más allá de que depende de sí mismo para sellar el paso a la final.

Leer también: ¿Nos vamos a Cartagena?... Junior busca sede para los partidos internacionales de 2026

Junior se clasificará a la instancia decisiva de la Liga II esta misma noche si vence al América y Atlético Nacional empata o pierde con Medellín.

Si los ‘Tiburones’ derrotan a los ‘Diablos Rojos’ y los ‘Verdolagas’ salen airosos en el clásico paisa, el finalista se resolverá en la última fecha, pero ya con los dos equipos rojos eliminados.

Leer también: Las puertas del Metropolitano se abrirán cuatro horas antes del partido Junior vs. América

Si Junior empata, seguirá de primero, pero se verá obligado a buscar la clasificación en la última fecha en su visita al DIM. Si iguala y Nacional pierde ante el Medellín, los dos equipos paisas resultan eliminados. Si hay paridad en el Atanasio y en Barranquilla, DIM resulta eliminado y la clasificación se define en la última fecha con el rojiblanco de primero, con tres puntos de ventaja sobre América y Nacional.

Si ‘el Tiburón’ pierde, seguirá vivo, pero cedería el liderato (de acuerdo a la diferencia de gol y otros ítems de desempate) y ya dependerá de lo que haga en su partido en la capital de Antioquia y de lo que suceda en Cali entre América y Nacional.

No se encuentra resuelto el grupo, todavía todos continúan teniendo opciones matemáticas de clasificar a la final.