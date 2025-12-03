Todo está listo para que se viva una verdadera fiesta en las tribunas del estadio Metropolitano.

Por segundo partido consecutivo, Junior tendrá casa llena cuando enfrente al América, este jueves, a partir de las 8:35 p. m., por la quinta fecha del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga-II.

Desde el lunes que salieron a la venta las boletas se fueron agotando casi que de inmediato y este martes en horas de la noche ya se acabaron en la plataforma de WArena, empresa que maneja la distribución de boletas.

Sabiendo que será un encuentro con mucho público, el club compartió algunas recomendaciones. La primera es que anunció que las puertas del estadio se abrirán a las 4:30 p. m., cuatro horas antes del comienzo del juego.

Esto lo hacen para evitar aglomeraciones y que los hinchas puedan ingresar con total calma. Además, le pidieron a los aficionados que no arrojen objetos al campo de juego ni a los bancos de suplentes, porque esto podría traer alguna sanción para el club.

Cabe recordar que para este compromiso tampoco se permitirá hinchada visitante, por lo que todo el estadio se vestirá de rojiblanco.