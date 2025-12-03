La actuación de los atlanticenses Marleth Ospino y Enoc Marun brilló en el cierre de la jornada atlética de los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, al integrar el equipo colombiano que logró la medalla de plata en el relevo mixto 4×100 metros.

Junto a Deiner Guaitoto y Angélica Gamboa, el cuarteto nacional detuvo el cronómetro en 42.05 segundos y se aseguró un lugar en el podio en la primera aparición de esta modalidad en el certamen regional.

La final fue dominada por Ecuador, que se convirtió en el primer campeón bolivariano de la prueba al imponer un tiempo de 41.520 segundos, registro que queda consignado como la plusmarca inaugural de la disciplina. El equipo ecuatoriano estuvo conformado por Katriel Angulo, Nicole Caicedo, Anderson Marquinez y Gabriela Suárez, quienes se mostraron sólidos en cada relevo y marcaron una diferencia decisiva frente a sus rivales.

La prueba, que debutó en esta edición, no contaba con antecedentes históricos en los Juegos Bolivarianos, por lo que las marcas obtenidas tendrán especial relevancia en la evolución de un evento que gana protagonismo a escala internacional.

El relevo mixto 4×100, incorporado recientemente al calendario mundial, tendrá su estreno global en los World Athletics Relays Guangzhou 2025 y, a partir de 2026, contará con reconocimiento oficial de récords por parte de World Athletics. Además, será parte del programa atlético de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, lo que proyecta un desarrollo aún mayor de la especialidad en los próximos años.