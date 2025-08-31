El talento del Atlántico volverá a estar en la élite del atletismo mundial. Las jóvenes atletas Valentina Barrios Bornacelly (lanzamiento de jabalina) y Marleth Ospino (100 metros planos) representarán a Colombia en la edición 20 del Mundial de Atletismo, que se disputará en Tokio, Japón, del 13 al 21 de septiembre, con la participación de más de 2.000 atletas de 200 países.

Ambas deportistas integran el programa Atleta Apoyado de Indeportes Atlántico, una iniciativa de la Gobernación que respalda a los talentos locales de alto rendimiento.

Cortesía Valentina Barrios y Marleth Ospino están listas para participar en la cita mundialista de Tokio, Japón.

Barrios selló su clasificación a través del ranking internacional, consolidándose como una de las referentes de la jabalina en la región, mientras que Ospino alcanzó el último cupo nacional gracias a la reasignación de plazas, reflejo de su disciplina y constancia en la pista.

En su más reciente aparición internacional, en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción (Paraguay), Valentina se colgó la medalla de oro en lanzamiento de jabalina, mientras que Marleth aportó a Colombia una plata en los 200 metros y un bronce en el relevo 4x100 femenino.

La delegación nacional estará conformada por 18 atletas (nueve damas y nueve varones), y en ese grupo Valentina y Marleth serán las embajadoras del Atlántico en la máxima cita orbital del atletismo.