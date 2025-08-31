Deportivo Cali y su hinchada vivieron una horrible noche de sábado. No solo por la derrota 3-1 frente al Medellín, en el estadio del club azucarero, en la novena fecha de la Liga, principalmente por el fallecimiento de un hincha verde en un accidente de tránsito en el que se vio envuelto el bus del equipo en su camino al escenario.

El fanático, que en una moto también se movilizaba hacia el recinto futbolero, perdió la vida la vida en el percance automovilístico y una persona que lo acompañaba resultó herida. Todo eso ante los ojos de los jugadores e integrantes del cuerpo técnico de la escuadra vallecaucana, encabezados por Alberto Gamero.

“A la familia de Juan Pablo Núñez, que fue el fallecido, a su familia, a la novia, que iba con él, que se recupere. Mis más sinceras condolencias de parte del Deportivo Cali. Que Dios lo tenga en su gloria. Un ángel en el cielo haciéndole fuerza al Deportivo Cali. Fueron momentos duros, en el trayecto de hoy nos pasó de todo. Queríamos brindarle un triunfo a Juan, pero no pudimos. Intentamos hacer lo posible. Son cosas que pasan, hechos que uno tiene que aceptar y que nos ocurrieron a nosotros. Yo al grupo lo vi muy comprometido en el aspecto de querer ganar el partido y querer cambiar eso que vivimos, pero no fue fácil”, comentó Gamero en la rueda de prensa posterior al partido.

El volante de marca Yeison Gordillo también emitió unas palabras en torno a la tragedia que se presentó antes del partido. “Yo creo que hoy el fútbol pasa a un segundo plano, hemos caído en una situación delicada. De parte de todo el plantel del Cali, mandarle mucha fuerza a la familia y pronta recuperación a la otra persona que estuvo en el incidente. Para nadie es un secreto que el grupo llegó muy tocado por la situación porque somos seres humanos, tranquilamente pudo haber sido un familiar o un amigo de nosotros”, expresó Gordillo.

Gamero destacó la solidaridad del Medellín en medio de la situación. “Un aspecto para resaltar es la gratitud del Medellín al mandarnos el bus de ellos, prestarlo para que nos trajeran al estadio. Es un acto de paz y solidaridad, y eso se lo agradecemos al Independiente Medellín”, apuntó Gamero.

¡Las declaraciones del técnico de Deportivo Cali, Alberto Gamero de cara al juego ante Medellín por la fecha 9! #LALIGAxWIN 🟢⚽🔥 pic.twitter.com/bnsoqagyaE — Win Sports (@WinSportsTV) August 31, 2025

El DIM y la Dimayor se pronunciaron acerca de esta calamidad que se presentó en la antesala del juego de la Liga II.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del hincha del Deportivo Cali que perdió la vida en un infortunado accidente de tránsito en la previa del partido ante el cuadro ‘azucarero’. Enviamos un mensaje de apoyo a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor”, publicó el DIM en sus redes sociales.

[🔴🔵🕊️] Lamentamos profundamente el fallecimiento del hincha del Deportivo Cali que perdió la vida en un infortunado accidente de tránsito en la previa del partido ante el cuadro “azucarero”.

Enviamos un mensaje de apoyo a sus familiares y amigos en este momento de profundo… pic.twitter.com/ne5LgmDL2K — DIM (@DIM_Oficial) August 31, 2025

“La Dimayor lamenta profundamente el fallecimiento del hincha del Deportivo Cali que se vio involucrado en un accidente de tránsito con el bus del equipo. Un abrazo de solidaridad a todos sus familiares y amigos”, dijo la rectora del balompié profesional colombiano.