Alberto Gamero ya tiene reemplazo en el Deportivo Cali. El venezolano Rafael Dudamel, campeón con los ‘Azucareros’ como arquero (1998) y como entrenador (2021), tomará el lugar que dejó vacante el timonel samario tras presentar dimisión por los malos resultados del club vallecaucano.

“La llegada del profesor Dudamel, un hombre de fútbol con amplia trayectoria, experiencia internacional y un recorrido de pergaminos tanto en calidad de jugador como de entrenador, hace parte del proceso de reconstrucción deportiva e institucional que adelanta el club, orientado a fortalecer el proyecto deportivo y a consolidar un equipo competitivo que esté a la altura de la historia y la grandeza de nuestra institución”, informó la escuadra verde a través de un comunicado.

“Su liderazgo, conocimiento del juego y vínculo histórico con el Deportivo Cali representan un valor importante para el presente del equipo y para el camino que la institución ha decidido construir”, agregó el club.

Dudamel estará acompañado por Marcos Mathias y Julián Barragán, ayudantes de campo; Joseph Cañas, preparador físico; Frank Romario, analista táctico; Christian Rayo, preparador de porteros; y Jeremías Álvarez como coach mental.