Caimanes de Barranquilla derrotó la noche de este martes por 11-7 a Toros de Sincelejo en el estadio 20 de Enero, para mejorar su marca a 4-0 en la temporada, manteniendo su invicto y el liderato en el standing, en un juego emocionante, donde nuevamente volvieron a imponer su contundente bateo aprovechando las equivocaciones de los sucreños.

La victoria le correspondió a Yoryi Simarra, quien en plan de primer relevo lanzó una entrada aceptando solo un hit, dando una base por bola y ponchando a un rival, tras entrar por el abridor Júnior Rincón quien en 4.0 entradas recibió igual número de carreras, curiosamente cada una por la vía del cuadrangular sin gente en los senderos.

La derrota la cargó Darwin Ramos, también como relevista, tras una actuación de 1.2 de entrada, en la cual le anotaron tres carreras, dos de ellas por la vía del cuadrangular. Además de ello, le pegaron en total tres imparables, dio tres tiquetes gratis y ponchó a un rival.

El salvamento lo realizó el dominicano Mailon Félix, para llegar a dos rescates en la temporada, al entrar a sacar los dos últimos outs del juego en situación de bases llenas, labor que completó con rodado a la segunda base y elevado al jardín derecho.

Los reptiles combinaron una ofensiva de 14 imparables (entre esos un jonrón, un doble y tres triples) con las 14 bases por bolas entregadas por el pitcheo de los locales, quienes además cometieron cuatro errores en el compromiso.

Para la anécdota en este juego los barranquilleros conectaron su primer vuelacerca del campeonato, por intermedio del jardinero central Shalin Polanco, quien la desapareció por la pared del bosque de en medio en la parte alta del cuarto episodio al lanzador Ramos.

Los saurios anotaron tres carreras en el segundo episodio, tres más en la cuarta, tres en la octava y dos más en la novena para completar la cuenta de las once carreras.

De otro lado, los astados empezaron ganando con dos rayitas en la primera entrada, empataron con anotaciones en la tercera y cuarta entrada, descontaron una en la sexta y luego cerraron la diferencia con dos en la novena, dejando las bases cargadas.

Por Caimanes se destacó Shalin Polanco de 4-1, con un jonrón, dos empujadas y una anotada.

Andrés Villafañe de 2-2, con un triple y tres empujadas. Junior Franco de 3-1 con un triple, dos empujadas y tres anotadas. Juan Fernández de 5-3, con un triple y una anotada. Geovanny Planchart de 5-2, con un doble y dos anotadas.

Caimanes volverá a la acción este miércoles, nuevamente ante los sincelejanos en el parque de pelota de la capital sucreña, desde las 7:00 de la noche.