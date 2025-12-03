Huele a partidazo. Mientras la hinchada arrasó rápidamente con toda la boletería y garantizó otro lleno en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez para el duelo contra el América, este jueves, a partir de las 8:35 p. m., el cuerpo técnico de Junior empezó a revisar y alistar sus armas para afrontar esta dura batalla en la lucha por clasificar a la final de la Liga II.

Los ‘Tiburones’ podrían avanzar al duelo por el título en la penúltima fecha del cuadrangular semifinal A si derrotan al América, y Nacional no le gana al Medellín, en el duelo que se vivirá este mismo jueves, en el estadio Atanasio Girardot, desde las 6:30 p. m. En su defecto, todo se resolverá en la última jornada, en la que el rojiblanco visitará al rojo paisa y el verde al escarlata.

SIN JESÚS RIVAS

Para este crucial compromiso, Alfredo Arias, entrenador rojiblanco, no contará con Jesús Rivas, de buena actuación en el triunfo 2-1 sobre Atlético Nacional, el domingo pasado.

El polifuncional jugador acumuló su quinta amonestación y se perderá el cotejo contra los ‘Diablos Rojos’. El que sí está habilitado para jugar es el defensa central Jermein Zidane Peña, ausente ante los verdes por su injusta expulsión en Itagüí frente al mismo adversario.

Peña, de correcto rendimiento en los tres primeros compromisos de los cuadrangulares semifinales, reaparecerá al lado de Daniel Rivera.

El uruguayo Lucas Monzón, de aceptable labor en el anterior compromiso, estaría en el banco de emergentes.

BÁEZ SIGUE EN REHABILITACIÓN

El paraguayo Javier Báez, el zaguero más regular del equipo, se mantiene en departamento médico y no retornará a la cancha todavía, a pesar de sus grandes esfuerzos para recuperarse lo más rápido posible de un esguince de rodilla.

Así las cosas, Báez es el único central inhabilitado, Arias tiene disponibles a Peña, Rivera, Monzón, José Cuenú y el juvenil Carlos Olmos.

¿CANCHIMBO TITULAR?

Las dudas que existen alrededor de la formación titular de Junior se encuentran en la marcación derecha, donde Arias ha alternado a Jhomier Guerrero y Edwin Herrera, en el carril del extremo izquierdo, donde Castrillón y Canchimbo son las cartas con las que cuenta el timonel.

Rivas aparecía como otra posibilidad diferente para copar más el mediocampo, pero está suspendido. Carlos Esparragoza es otra opción en ese sentido. Aparte, también está Jhon Fredy Salazar, que después de un comienzo prometedor, ha estado bastante opaco en su fútbol.

Canchimbo y Esparragoza parecen las dos fichas que le abren un dilema al estratega charrúa.

El resto de la formación titular sería la misma que ha venido peleando con garra, enjundia y ganas por el objetivo de clasificar a la final.

El once completo que alinearía ‘el Tiburón’: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Peña, Rivera, Yeison Suárez; Didier Moreno, Guillermo Celis; José Enamorado, Yimmi Chará, Canchimbo; Guillermo Paiva.