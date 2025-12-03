El duelo entre Guillermo Paiva y Jean Pestaña no se vivirá esta vez en Barranquilla. La lucha entre el delantero paraguayo y el defensor chocoano ha sido una constante en los compromisos que han disputado Junior y América este año, pero la sanción del zaguero por acumulación de tarjetas amarillas le impedirá un nuevo cara a cara con el atacante.

Pestaña, que a principio de año estuvo cerca de integrar la nómina de la escuadra tiburona por pedido de César Farías, entrenador que antecedió a Alfredo Arias, fue amonestado en el empate 1-1 frente al Medellín, el lunes pasado en el estadio Atanasio Girardot.

El defensor, siendo el último hombre, le cometió una falta al argentino Francisco Fydriszewski que los jugadores del rojo de Antioquia consideraron para ser castigada con tarjeta roja.

Sin embargo, el árbitro José Ortiz solo le mostró el cartón pálido a Pestaña.

La baja del defensor, protagonista del gol en contra que le dio un punto a Junior en su visita al América en la segunda fecha del cuadrangular semifinal A, sería suplida con Cristian Tovar.

América pierde a Pestaña, pero reactiva a Rafael Carrascal, expulsado en el primer choque entre ‘Diablos Rojos’ y ‘Tiburones’ al agredir con un codazo en el pecho a Teófilo Gutiérrez ante los ojos del juez central, en medio de su fastidio e impotencia por la igualdad de los rojiblancos.

Así fue el codazo de Rafael Carrascal a Teófilo Gutiérrez y por el que vio la tarjeta roja pic.twitter.com/Vbh3WvWPD1 — Cuid Sports (@cuidsports) November 24, 2025

El mediocampista sucreño, de 33 años de edad, es el capitán de los escarlatas y seguramente retornará a la formación titular al lado de los samarios Josen Escobar y José Cavadía. Jugaría junto a ambos o acompañando a uno de los dos, muy probablemente Escobar.

Cavadia, integrante de la selección Colombia sub-20, también vio la tarjeta roja en el juego en Cali ante Junior.

América tiene la duda de si Adrián Ramos estará disponible para el crucial encuentro frente a Junior. El veterano delantero se encuentra entre algodones.

La formación titular del conjunto vallecaucano sería la siguiente: Jorge Soto; Mateo Castillo, Cristian Tovar, Andrés Mosquera Guardia, Omar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar; Cristian Barrios, Jan Lucumí, Tilman Palacios; Yojan ‘Papula’ Garcés.