La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció la habilitación de nuevas citas para la visa B1/B2, dirigida a ciudadanos colombianos que planean viajar al Mundial de la FIFA 2026.

Esta embajada fue designada para apoyar en Colombia, tras el incremento de solicitudes en los últimos meses para asistir a este importante evento deportivo.

Con esto, se busca agilizar el trámite para los colombianos que deseen ingresar a territorio estadounidense durante el torneo de fútbol, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Las embajadas indicaron recientemente que el trámite debe realizarse a través del portal oficial de programación de citas del Servicio de Visas de Estados Unidos para Panamá.

En ese sentido, el solicitante debe crear una cuenta con sus datos personales, completar la información requerida y hacer el pago dentro del sistema consular panameño. Se debe tener en cuenta que el sistema solo reconoce pagos realizados desde Panamá.

Después de estos pasos, los solicitantes colombianos deberán diligenciar el formulario DS-160, que es obligatorio para la solicitud de visas de no inmigrante. Una vez se complete, el sistema habilitará la selección de la fecha para la entrevista presencial, que deberá realizarse en la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de Panamá.

Asimismo, las autoridades indicaron que quienes programen su cita en el país centroamericano deberán viajar para la entrevista y posteriormente volver a la recogida del pasaporte, en caso de ser aprobado.