El presidente Gustavo Petro ordenó este jueves, durante una ceremonia de ascensos en la escuela militar José María Córdova, a las Fuerzas Militares defender la soberanía de Colombia “con la vida”.

Leer más: ¿Cuántas velitas se deben encender el 7 de diciembre?

Esto tras las advertencias hechas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre posibles acciones militares contra países productores de cocaína, entre ellos Colombia.

Cabe recordar que Trump defendió nuevamente los ataques contra las denominadas “narcolanchas” en el Caribe, asegurando que la personas que mueren en esos ataques quieren hacerle daño a su país con el narcotráfico, y amenazó con atacar dichos países.

Ante ello, el jefe de Estado colombiano manifestó, en medio de su discurso: “Aquí la orden del Comandante Supremo de las Fuerzas Militares de Colombia, heredero de José María Melo, último general del Ejército Libertador, y de Bolívar, primer comandante, es que aquí defendemos la soberanía con nuestra vida”.

Ver también: Un hombre murió mientras entrenaba: una barra de metal le cayó en el pecho

Asimismo, señaló que “Colombia no se deja amenazar y el que pase de la amenaza a la acción, solo despertara el jaguar americano que esa dormido en el corazón del pueblo”.

Petro insistió en que Colombia no puede ser señalada de falta de compromiso en la lucha contra el narcotráfico, cuando antes ha combatido dichas acciones criminales, y recordó el número de uniformados y civiles que han muerto durante décadas enfrentando a estas organizaciones.

Le sugerimos: General (r) Rodolfo Palomino es condenado a 7 años de prisión por tráfico de influencias

“Aquí estamos siendo amenazados, y a Colombia no se le amenaza, porque cuánta sangre de ustedes o de la Policía Nacional y de los colombianos del común, y de los que no son del común, porque cuántos líderes de este país no han muerto en manos del narcotráfico, como para que nos vengan a decir hoy que es que no estamos luchando contra el narcotráfico y aquí hay un Cartel de los Soles”, añadió desde la escuela militar José María Córdova.