En video quedó captado la lamentable muerte de un hombre mientras realizaba sus ejercicios en un gimnasio en Brasil. Un mal agarre de la barra que utilizaba lo golpeó tan fuerte que el impacto lo terminó matando.

Lea también: ¿Cuántas velitas se deben encender el 7 de diciembre?

La víctima, de 55 años, hacía press de banca por lo hacía uso de una barra con discos que apenas intentaba llevarse al pecho como lo exige el ejercicio, solo bastó con descargar el instrumento de su soporte para que se le terminara cayendo sin poder controlarlo.

El golpe de la barra de metal, que pesaba mucho más por los discos que tenía, lo terminó impactando fuertemente en el pecho. Con ayuda de sus manos logra librarse y llevar la barra hasta sus piernas para luego tirarla en el piso.

El nivel del golpe es evidente cuando logra ponerse en pie y llevar sus manos al pecho, sin embargo, segundos después se desplomo al suelo. Rápidamente, entrenadores y otras personas que se encontraban en el gimnasio corren a auxiliarlo, como se deja ver en el video que registró una cámara de seguridad del lugar.

Lea también: Video: Así fue como un policía en bicicleta enfrentó a los atracadores que asesinaron a Jean Claude Bossard

🇧🇷 | Hombre muere tras ser golpeado con una barra en un gimnasio de Olinda, Brasil.



Un hombre de 55 años falleció tras ser golpeado en el pecho por una barra durante un entrenamiento en un gimnasio de Olinda, Pernambuco. La víctima, Ronald José Salvador Montenegro, fue… pic.twitter.com/q4sU9iulOe — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 4, 2025

Ronald José Salvador Montenegro, como fue identificado el hombre, fue llevado de urgencias hasta un centro asistencial de la ciudad de Olinda, en Pernambuco, donde ocurrieron los hechos el pasado 1 de diciembre.

En el centro médico fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos, sin embargo, no logró sobrevivir pese a los esfuerzos del personal de la salud.

De acuerdo a la prensa local, Salvador Montenegro era presidente del Centro Cultural Palacio de los Huesos Gigantes en Olinda y era reconocido por su labor con las tradiciones culturales de la ciudad.

Lea también: En video quedó grabado el violento atraco en el que fue asesinado el barranquillero Jean Claude Bossard en Bogotá

Invitado a programa de televisión muere en plena transmisión en vivo

Los dominicanos fueron testigos de la muerte de un hombre que era entrevistado en un canal de televisión local durante un programa que era emitido en vivo.

Se trata de Mario Ureña, dirigente gremial del transporte en República Dominicana, que participaba del programa ‘Café de Diario 55’ en el que se discutía sobre transporte público y el clima laboral de los choferes de la zona de Santiago Oeste.

Ureña esperaba sentado su turno para intervenir en la conversación en uno de los muebles del estudio cuando se le ve bajar un poco la cabeza y segundos más tarde sufre una especie de espasmo que lo debilita haciendo tirar lo que tenía en las manos.

Lea también: Jimena Araya, actriz venezolana conocida como ‘Rosita’, sancionada en EE. UU. por supuestos vínculos con el Tren de Aragua

De inmediato el programa televisivo fue interrumpido para auxiliar al dirigente gremial que fue atendido por personas que se encontraban en el lugar.

cdn37 El fundador de la Ruta SO, Mario Ureña, murió este miércoles tras sufrir un paro cardíaco mientras ofrecía una entrevista en el programa El Café de Diario 55.



El momento quedó captado en video, donde se observa cuando Ureña se desploma.



Paz! 🕊️ A su alma 🙏🥺 pic.twitter.com/UF4eBsV2aq — @RubénTejada (@RubenTejadaM) December 3, 2025

El hombre sufrió una descompensación producto de un ataque cardiaco fulminante del que no se pudo recuperar pese a los esfuerzos de las personas que se encontraban en el lugar.

El hecho quedó grabado en video pues estaba siendo transmitido en directo, en él se ve como los presentadores y el otro invitado quedan atónitos y por unos cuantos segundos solo miran fijamente hasta que dos hombres de la producción corren a auxiliarlo.

Justo allí se corta el programa y lo envían a comerciales. Luego se sabría que el dirigente murió en el estudio.