Medicina Legal declaró como homicidio la muerte de dos niñas en Bogotá luego de que se intoxicaran con talio, un metal altamente tóxico que se encontraba en unas frambuesas cubiertas de chocolate.

Las menores, identificadas como Inés y Emilia, se encontraban departiendo en una tarde de amigas, en el interior de un apartamento del exclusivo sector de Rosales, al norte de la capital.

“La manera de muerte corresponde a un homicidio, toda vez que es muy infrecuente la intoxicación por ese tipo de elementos y particularmente el talio es altamente tóxico, poco volátil, incoloro e inodoro (que no tiene olor), por lo que se infiere que fue agregado intencionalmente a los alimentos”, se lee en el informe de Medicina Legal.

Según las investigaciones de la Fiscalía, la responsable de este hecho es Zulma Guzmán Castro, quien envió la caja de frambuesas envenenadas con talio a la casa de Juan De Bedout, el pasado 4 de abril, donde se encontraban las menores de 15 años, y terminaron consumiéndolas.

Asimismo, pudo conocerse que esta mujer se encuentra fuera del país, por lo que Interpol expidió en las últimas horas circular roja contra Guzmán Castro para que sea capturada y enviada a Colombia.