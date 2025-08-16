José Raúl Moreno es el nuevo Jefe de Despacho Presidencial tras la renuncia de Alfredo Saade al puesto diplomático el viernes 15 de agosto. Saade estuvo al frente de la jefatura tan solo dos meses, y actualmente se encuentra posesionado como nuevo embajador de Colombia en Brasil.

Antes de ser nombrado como el reemplazo de Saade en la jefatura de la República, Moreno se desempeñaba como asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), cargo que asumió a inicios del presente año 2025, en el mes de febrero.

José Manuel Romero parece ser la mejor apuesta del presidente Gustavo Petro para ser quien lidere la articulación del Gobierno con las entidades del orden nacional y entidades territoriales. Entre otras funciones claves de la jefatura. Así lo habla su trayectoria en la vida diplomática como asesor del Ministerio de Salud y Protección Social dos años antes de pertenecer al Dapre, según Función Pública.

En cabeza de Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, se dio a conocer al nombramiento de José Manuel Moreno al frente del despacho presidencial y éxitos a Alfredo Saade en su nuevo rol como garante de las relaciones internacionales con el vecino país, como embajador de Colombia en Brasil.

La Directora y Secretaria General de Presidencia, Angie Rodríguez, desea los mayores éxitos a @alfredosaadev en la nueva misión encomendada por el señor Pdt. @petrogustavo, y se anuncia como Jefe de Despacho Presidencial en ENCARGO, al asesor del DAPRE @raumoreno_. pic.twitter.com/XV1reX90DP — DAPRE (@DapreCol) August 16, 2025

