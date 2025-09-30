Por medio de un video publicado en su cuenta de TikTok, Gloria Gaitán, hija del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, asesinado cuando era candidato a la presidencia en 1948, mostró su descontento porque luego de ser citada a un encuentro con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, este no la atendió.

Gaitán detalló que en dicho encuentro iba a manifestar su desacuerdo con el reconocimiento del Clan del Golfo como Ejército Gaitanista de Colombia.

“Hoy (29 de septiembre) se suponía que habría una reunión con Petro. Llegamos muy cumplidas a las diez de la mañana. Cada media hora venía una persona a darnos una disculpa distinta. No quiero repetir las disculpas. Unas no muy favorables para Petro, o mejor dicho, casi ninguna era favorable para Petro (...) después de esperar hasta las doce del día, dije: ‘No, yo me voy, esto es un irrespeto’”, se le escucha decir en el video a Gloria.

Agregó: “Es porque vinieron unas personas a reagendar. Dije yo: ‘¿Reagendar, mamola? Yo no reagendo una cita donde se iba a definir una cosa muy importante, que era la honra al nombre de Jorge Eliécer Gaitán y un respeto a los que lucharon por él’”.

La hija del líder político le envió un mensaje a los simpatizantes del presidente Petro: “No nos dio la cita y yo quiero hacerles una pregunta a los petristas. ¿Disculpar el asunto porque se autodenominaron los paramilitares y dijeron que era lo único que no negociaban? Eso significa que buscan lo único que no tienen, que es el poder político”.

Además, dijo que la condición otorgada por el Gobierno de Petro al Clan del Golfo como Grupo Armado Organizado Residual (Gaor) contempla la participación política de algunos integrantes del hoy grupo armado.

“De manera que lo que ellos quieren es firmar la paz y en ese momento organizar un gran movimiento llamado pendencieramente autogaitanistas para llegar al poder político con elecciones y candidatos propios. Eso es lo que quieren y eso es lo que vamos a comenzar a luchar en contra. Nada de movimiento gaitanista en manos de traquetos”, enfatizó.