Por medio de una publicación en su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe se refirió a las palabras del presidente Gustavo Petro en contra de la precandidata presidencial Paloma Valencia, quien pertenece al Centro Democrático.

Uribe acusó a Petro de incitar a la violencia en contra de la senadora, así como ocurrió en el caso del asesinato de Miguel Uribe.

“Los señalamientos del presidente Petro a la senadora Paloma Valencia incitan a bandidos a que le hagan daño como ya ocurrió con el magnicidio de Miguel Uribe. Las autoridades deben interesarse en el tema”, se lee en la publicación de Uribe Vélez.

La publicación de Uribe fue en respuesta a una publicación de Petro en la que acusa a Valencia de ser cómplice de los denominados “falsos positivos”.

“Es bochornoso que los presidentes no pidan que los ejércitos no provoquen crímenes contra la humanidad. Como usted, Paloma, fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente”, publicó el actual mandatario nacional.

La senadora y precandidata presidencial criticó al presidente Petro por sus palabras en Nueva York: “Es bochornoso que un presidente viaje a otro país a decir que desobedezcan a su comandante en jefe. Petro criticó a los alcaldes de aquí, pero fue a Nueva York a pedir que el Ejército de EE. UU. desconozca a Trump”, publicó en su momento la dirigente política.

Ya Uribe Vélez había manifestado su posición en cuanto a discursos y publicaciones de Petro que, según su análisis, incitaron a la violencia en contra de Miguel Uribe.

“Asesinaron a Miguel, que ejercía la oposición crítica y razonada, con la instigación de la venganza inducida por el presidente de la república, que encontró como muletilla acusar de asesino y torturador al expresidente Turbay, abuelo de nuestro mártir”, expresó Uribe, en un mensaje leído por el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, durante la despedida de Miguel Uribe en el Capitolio Nacional.