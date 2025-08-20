¿Está buscando una receta para preparar este fin de semana? Le tenemos la solución ideal si le gusta el pollo.

Una receta al estilo mexicano: prepare tacos de pollo al pastor

Prepare un sándwich de pechuga de pollo con berenjena y mozzarella, ideal para un almuerzo saludable

Receta para preparar pollo en perejil: acompañe con arroz blanco o frijoles

El pollo frito o arroz con pollo son los platos más comunes, pero esta vez le enseñaremos cómo preparar pollo al limón con cilantro.

Lo mejor es que puede acompañarlo con arroz y papas, ingredientes que tiene en su despensa. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

2 libras de pechuga de pollo cortado en cuadritos

1/2 taza de aceite de oliva

5 ramitas de cilantro

Zumo de un limón y medio

Ajo en polvo (al gusto)

Pimienta (al gusto)

Tomillo al gusto

Sal (al gusto)

Preparación:

Cuando ya tenga todos los ingredientes, coja una taza y mezcle el aceite de oliva, el cilantro picado, el ajo en polvo, el tomillo, la sal, la pimienta y el jugo de limón.

Después, cubra el pollo con esta mezcla y deje marinar durante 20 minutos si quiere que sea más intenso, o puede dejar más tiempo.

Aprenda a preparar ensalada de remolacha con papa y huevo, una opción saludable para el almuerzo

Luego, en una sartén caliente, sofría el pollo marinado hasta que esté bien dorado por fuera y cocido por dentro.

Ya estando cocido, puede untar un poco más de la mezcla de cilantro y limón sobre el pollo para intensificar el sabor. Y listo. ¡Buen provecho!

Si desea ver más recetas que puede preparar en casa, visite Gastronomía El Heraldo.