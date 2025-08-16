La gastronomía mexicana continúa ganando reconocimiento internacional gracias a su diversidad de sabores, colores y tradiciones.

Platos como los tacos, el mole y los tamales no solo forman parte de la identidad cultural del país, sino que también se han convertido en referentes de la cocina mundial.

Lo que no sabía es que la comida mexicana la Unesco la reconoció como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Por eso, esta vez le enseñaremos cómo preparar unos deliciosos tacos de pollo al pastor para que consienta a su familia con una comida diferente. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

Filetes de contramuslo (al gusto)

Tortillas de maíz

1 cucharadita de sal

2 rodajas de piña

1/2 taza de jugo de naranja

El zumo de un limón

1 cucharada de vinagre

1 cucharadita de ajo

1 cucharadita de paprika

1 cucharadita de achiote

1/2 cucharadita de pimienta

Preparación:

Cuando ya tenga todos los ingredientes, coja una sartén, caliente las tortillas de maíz. Una vez listas, guárdelas entre dos paños limpios para que se mantengan calientes.

Después, en esa misma sartén añada un poco de aceite y dore la piña hasta que esté bien caramelizada. Cuando esté lista, resérvela a un lado.

Luego, utilice contramuslos de pollo deshuesados y sin piel. Marina el pollo con los jugos de naranja, jugo de limón, vinagre, ajo, paprika, achiote, pimienta y sal.

Asimismo, en una sartén bien caliente, cocine el pollo por ambos lados hasta que esté dorado. Agregue el jugo restante de la marinada y deje que se reduzca hasta espesar. Una vez cocido, corte el pollo en tiras.

Para armar los tacos, sobre cada tortilla de maíz añade: tiras de pollo al pastor, piña dorada, cebolla picada, cilantro fresco y unas gotas de jugo de limón. ¡Buen provecho!