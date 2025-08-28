Mantener un sartén en buen estado no siempre es fácil. Con el uso constante, la grasa y los restos de comida se acumulan hasta el punto en que parece imposible limpiarlo. Mientras que en los utensilios nuevos basta con desengrasante y agua, en los más antiguos la tarea resulta mucho más difícil.

En internet circulan numerosos métodos para devolverles la vida, pero uno en particular ha ganado popularidad por ser práctico y requerir solo un ingrediente que todos tienen en la cocina: la sal gruesa.

Según explicó el chef Ángel León a la revista Men’s Health, el truco consiste en calentar el sartén a máxima potencia y, cuando esté bien caliente, añadir varios puñados de sal gruesa sobre la superficie. Luego, hay que moverlo con fuerza para que los granos arrastren toda la suciedad acumulada.

“Calienta bien la sartén a máxima potencia y, cuando esté muy caliente, añade varios puñados de sal gruesa directamente sobre la superficie de la sartén”, explicó León.

El paso final es sencillo, retirar los restos con papel de cocina y lavar el sartén como de costumbre. El resultado, asegura el chef, es un utensilio “reluciente y casi como nuevo”.

Otro método casero: el vinagre

El creador de contenido @charlito_cooks compartió una alternativa usando vinagre de limpieza. Solo se debe aplicar sobre la superficie dañada (puro o mezclado con agua tibia) y dejar actuar por dos o tres minutos. Después, se retira la mancha con una esponja, si persiste, se puede recurrir a un estropajo de acero. Finalmente, basta con enjuagar y secar bien.

Ambos métodos se han convertido en aliados de quienes buscan prolongar la vida de sus utensilios sin gastar en productos costosos.