“Aquí traigo la guitarra y un acordeón/ porque estoy más bien lo voy es a festejar/ ella piensa que me va a matar el dolor/ se equivoca porque voy es a parrandear/ que suene bien esa caja dame sabor/ que sepan que aquí hay parranda en el cafetal”, esta es la introducción del tema ‘Parranda en el cafetal’, interpretado por la estrella del vallenato Jorge Celedón.

Eso es lo que está viviendo el artista villanuevero en estos momentos, una verdadera fiesta, tras el lanzamiento de su marca de café denominada ‘Ay ombe’.

El producto es descrito como café con sabor vallenato, inició preventa de lanzamiento este martes y estará habilitada hasta el 9 de septiembre.

Cortesía Café ‘La invitación’.

Las notas de café son cinco: el más económico es ‘La invitación’, cuyo precio es de $28.500. Es un café con aroma suave, con un perfil de sabor que combina notas de chocolate y vainilla. Su baja acidez y cuerpo jugoso ofrecen una taza de café balanceado.

Luego le sigue ‘Esta vida’ que tiene un valor de 39.500. Es un café con fragancia y aroma dulce, tiene notas a caramelo, chocolate, miel, almendras, acidez equilibrada, cuerpo balanceado taza muy agradable, sedosa, limpia.

También aparece ‘Cuatro rosas’ con un precio en el mercado de $54.500. Es una bebida floral, frutas tropicales, acidez málica media, especiado, combina sensaciones cítricas y frutales. Tiene un aroma intenso, con sabor que presenta notas a manzana, el cuerpo es sedoso, residual limpio y duradero, balanceada.

Cortesía Café ‘Cuatro rosas’.

Le sigue ‘Parranda en el Cafetal’. Es un café con aroma intenso, perfil floral, especias cardamomo, orégano, citronela, acidez cítrica media. Combina sensaciones florales y frutales, en sabor presenta leves notas a limoncillo, el cuerpo es semicremoso, residual limpio y duradero, taza balanceada. Tiene un valor de $62.500.

Por último aparece el café ‘Sin perdón’, Este es definido como un café con notas de ron y mandarina, que ofrece una experiencia sensorial única, combinando el aroma y sabor característicos del café con toques alicorados y cítricos. Este cuesta $63.500.

“Ay Ombe Coffee by Jorge Celedón es un canto a la vida, un verso hecho aroma y una historia tejida con notas de acordeón. Nace del alma de Colombia, de sus acordes, sus montañas y el sabor que despierta los sentidos. Somos orgullo colombiano, nos inspira Colombia, su gente, su cultura, sus raíces, su ritmo y sabor, las canciones que han hecho palpitar corazones, los paisajes que se asoman entre los cafetales y la alegría que nos representa. Porque aquí, entre tazas y melodías, entendemos que la vida es mejor cuando se saborea con pasión”, explicó Jorgito Celedón.