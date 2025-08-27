Mark Wahlberg regresa a la acción. Prime Video anunció este miércoles el estreno global de Juego Sucio, el thriller de acción dirigido por Shane Black, que estará disponible en más de 240 países y territorios alrededor del mundo a partir del 1ro de octubre.

Lea ‘Los Roses’, con Benedict Cumberbatch y Olivia Colman, llega a cines

La plataforma también reveló el primer vistazo oficial de la película, protagonizada, además de Wahlberg, por LaKeith Stanfield y la norteamericana de ascendencia latina, Rosa Salazar.

En Juego Sucio, Parker (Mark Wahlberg), un ladrón profesional, planea el golpe más ambicioso de su carrera junto a su socio Grofield (LaKeith Stanfield), la letal Zen (Rosa Salazar) y un equipo altamente capacitado.

Aquí ‘El club del crimen de los jueves’: Helen Mirren, Pierce Brosnan y unos jubilados que resuelven asesinatos

Jasin Boland/Cortesía Prime Video Zen (Rosa Salazar) in PLAY DIRTY. Photo Credit: Jasin Boland/Prime © Amazon Content Services LLC

Pero lo que empieza como un atraco perfecto pronto se complica cuando descubren que su objetivo los enfrenta cara a cara con la mafia de Nueva York, en una historia cargada de acción, astucia y giros inesperados.

Además de Mark Wahlberg, LaKeith Stanfield y Rosa Salazar, se suman al elenco de Juego Sucio, Keegan-Michael Key, Chukwudi Iwuji, Nat Wolff, Thomas Jane y Tony Shalhoub.

Además ‘La huésped’: Netflix presenta el tráiler del thriller erótico protagonizado por Carmen Villalobos

La película, basada en la famosa saga literaria Parker, creada por Richard Stark, está dirigida por Shane Black y escrita por Shane Black, Charles Mondry y Anthony Bagarozzi.

La producción está a cargo de Jules Daly, Marc Toberoff y James W. Skotchdopole, con la participación de Susan Downey, Robert Downey Jr., Charles Mondry y Anthony Bagarozzi como productores ejecutivos.

También Los hispanos que pondrán el acento en el Festival de Venecia

No olvide De ‘Frankenstein’ a ‘Jay Kelly’: Las películas más esperadas del Festival de Cine de Venecia