Subió la temperatura desde temprano. Netflix presentó la mañana de este miércoles el primer tráiler de su nuevo thriller erótico protagonizado por la barranquillera Carmen Villalobos, titulado ‘La huésped’.

La producción, que cuenta con 20 episodios, llegará a la plataforma de streaming el próximo 24 de septiembre prometiendo una historia llena de intriga y mucha pasión por lo que se pudo ver en este primer adelanto.

Además de la barranquillera la serie tiene un importante elenco en el que aparecen Laura Londoño, Jason Day, Victor Mallarino, Juan Fernando Sánchez, Margarita Muñoz, Jairo Camargo.

También estarán Miguel González, Ariel Sierra, Kamila Zea, Alejandro Del Castillo, Andrés Suárez, Rami Herrera, Brayan Zorrilla, Laura García, Katherine Vélez, Johan Martínez, Álvaro García, Manuel Álvarez, y Nathaly Cadavid.

Creada y escrita por Darío Vanegas y Lina Uribe, la historia cuenta cómo cuando Sonia (Carmen Villalobos), sin previo aviso, llega una noche al hogar de Silvia (Laura Londoño), se abre la puerta a una intrigante historia cargada de venganza y deseo.

En este thriller psicológico y erótico, la inesperada visita de Sonia irrumpe en la vida de Silvia justo cuando atraviesa una crisis con su esposo Lorenzo (Jason Day) y lidia con los dilemas de su hija. Lo que para Silvia parecía un recuerdo íntimo y pasajero con una conocida, se transforma en una amenaza cuidadosamente orquestada por Sonia, todo dentro de las paredes de su propio hogar.

Netflix

“¿Quién es esta extraña huésped? ¿A qué vino? y ¿cuánto tiempo se quedará?”, se preguntan sus creadores.

La sinopsis cuenta que en medio de la crisis de su matrimonio con Lorenzo, candidato a Fiscal General, y la lucha de su hija Isabela contra su adicción a las metanfetaminas, Silvia recibe la inesperada visita de Sonia, una mujer a la que conoció semanas atrás en un viaje en solitario.

“Lo que comenzó como un vínculo emocional y físico inesperado, se transforma en una amenaza: Sonia llega con un plan para destruir a la familia desde adentro y vengarse de la persona que considera culpable de todo su dolor. Este thriller psicológico y erótico, de 20 episodios, explora los límites entre el deseo y la destrucción, desafiando etiquetas y moralismos”, detalla.

Producido por CMO, en la dirección cuenta con los experimentados Klych López e Israel Sánchez Vargas.

‘La huésped’ fue aprobada para recibir el incentivo CINA (Certificado de Inversión Audiovisual), otorgado por el gobierno colombiano y administrado por Proimágenes: un descuento tributario equivalente al 35% del gasto en servicios audiovisuales en el país.

