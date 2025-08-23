La película Un poeta, dirigida por el colombiano Simón Mesa Soto, continúa cosechando reconocimientos internacionales al obtener el Premio Bright Horizons 2025 en el Festival Internacional de Cine de Melbourne (MIFF), uno de los certámenes más influyentes de Australia, que este año celebró su 74ª edición.

La película producida por Ocúltimo y Medio de Contención Producciones, llega a las salas de cine en Colombia el próximo 28 de agosto con distribución de Cine Colombia y el apoyo de Caracol Televisión y Dago García Producciones.

El galardón distingue cada año a las nuevas voces más prometedoras del cine mundial en su sección competitiva dedicada a primeras y segundas películas. En esta edición el jurado estuvo presidido por Charlotte Wells (Aftersun) y conformado por destacados nombres como Alex Ross Perry, Athina Rachel Tsangari, Col Needham y Nam Le, entre otros.

Sobre la obra de Mesa Soto, el jurado destacó que “el equilibrio que la película establece entre el estudio riguroso de los personajes y la sátira social marca a Simón Mesa Soto como una voz vital en el cine latinoamericano contemporáneo”.

Con este reconocimiento, Un poeta se impuso frente a una selección de diez películas de gran proyección internacional, consolidando su lugar en el panorama del cine contemporáneo.

Tras su paso por Cannes, donde ganó el Premio del Jurado en la sección Un Certain Regard, y sus triunfos en los Festivales de Münich y Lima, Un poeta sigue ampliando su recorrido en festivales de primer nivel, en la antesala de su estreno en salas de cine en Colombia el próximo 28 de agosto.