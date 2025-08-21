Una leyenda está de regreso. El tres veces ganador del Óscar, Daniel Day-Lewis, sale del retiro para protagonizar ‘Anemone’, un filme coescrito junto a su hijo Ronan Day-Lewis y que este jueves reveló su primer tráiler.

El británico regresa con fuerza a la pantalla en su primer papel en ocho años, desde El hilo fantasma, con este drama familiar cargado de emoción, dirigido por su propio hijo, sobre vidas fracturadas por legados aparentemente irreconciliables de violencia política y personal, en un camino hacia la redención familiar.

Escrita a cuatro manos por padre e hijo, Anemone, ambientada en el norte de Inglaterra, inicia cuando un hombre de mediana edad (Sean Bean) parte de su hogar suburbano en un viaje hacia el bosque, donde se reencuentra con su hermano ermitaño y distanciado (Day-Lewis).

Focus Features

Unidos por un pasado misterioso y complejo, los hermanos comparten una relación tensa, aunque a veces tierna, que quedó marcada para siempre por acontecimientos devastadores ocurridos décadas atrás.

Una obra emocionalmente poderosa, este debut como director se muestra seguro tanto en los pequeños detalles como en los grandes gestos, mientras traza el camino hacia una redención familiar contra todo pronóstico.

Además de las interpretaciones contundentes de sus protagonistas, Anemone destaca por las brillantes actuaciones de apoyo de Samantha Morton y Samuel Bottomley, así como por la sensacional y expresiva cinematografía en formato panorámico de Ben Fordesman. Un estreno de Focus Features.

¿Por qué se retiró Daniel Day-Lewis?

Daniel Day-Lewis anunció su retiro en 2017, poco antes del estreno de Phantom Thread (El hilo fantasma), su última película dirigida por Paul Thomas Anderson.

La decisión la comunicó a través de un comunicado breve y sin dar mayores explicaciones: “Estoy inmensamente agradecido con todos mis colaboradores y el público a lo largo de los años. Esta es una decisión privada y no haré más comentarios al respecto”, dijo en su momento.

Sin embargo, a lo largo de los años él mismo había dado señales de cansancio con el proceso de actuación. Day-Lewis es conocido por su intensidad y método extremo, pues se sumergía completamente en sus personajes: aprendió a coser para Phantom Thread, vivió como un cazador en el bosque para The Last of the Mohicans, trabajó meses como carnicero para Gangs of New York, y llegó a sufrir lesiones físicas por el nivel de compromiso con sus roles.

En entrevistas posteriores reconoció que, con Phantom Thread, sintió una tristeza profunda durante y después del rodaje, y que eso influyó en su decisión de alejarse del cine. Nunca habló de un motivo puntual (como enfermedad o falta de papeles), sino más bien de una sensación de haber llegado al límite de lo que quería y podía dar como actor.