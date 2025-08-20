Los éxitos y las controversias de una de las artistas más importantes de la historia de la música ahora se podrán explorar en un documental. Universal+, anunció el estreno, este 23 de agosto, del imperdible filme ‘Becoming Madonna’, dirigido por el realizador Michael Ogden (George Michael: Outed, The Nielsen Files).

La cinta se centra en los comienzos en la escena musical de la denominada “Reina del Pop”, desde su ascenso a la fama entre 1978 y 1982, un año antes del lanzamiento de su primer álbum de estudio, el homónimo Madonna un disco, que se convirtió en el predecesor del álbum que revolucionó al género pop: el aclamado Like a Virgin.

‘Becoming Madonna’ hace un imperdible recorrido por esos primeros años en los que la cantante, oriunda de Michigan, desde sus 19 años, luchó incansablemente para triunfar en Nueva York soñando en convertirse en una estrella de vanguardia.

Con imágenes de archivo de la ciudad a fines de la década del ’70, el documental de Ogden no sólo explora los primeros pasos de la cantante y bailarina, sino que también reconstruye el contexto disruptivo en el que se abrió paso. Además, Ogden muestra el proceso de grabación del sencillo “Everybody”, una canción que, al editarse en octubre de 1982, ya dejaba al descubierto el enorme potencial de Madonna.

Por otro lado, el documental también habla sobre la faceta de bailarina de la artista – quien se formó académicamente en su llegada a la Gran Manzana - y su inigualable sello innovador, que también le valió numerosas críticas, especialmente cuando logró imponerse como un nombre imperdible en la escena del pop y acompañó sus canciones con coreografías osadas.

Otro de los atractivos de Becoming Madonna es cómo retrata la pasión de la cantante por todos los géneros musicales, desde el rock al punk, lo que la condujo a ser guitarrista y baterista de la banda Breakfast Club y de Emmy and the Emmys, al tiempo que también mostraba interés por la actuación, faceta que luego exploraría, incluso detrás de cámara como realizadora.

Becoming Madonna es un documental obligado por su atractiva propuesta al retratar la historia de origen de un ícono pop que sigue siendo de gran influencia en la actualidad. A través de sus intensos conflictos con el establishment conservador, Madonna siempre estuvo a la vanguardia y el material inédito de este film es la viva prueba de ello.

Cortesía Universal+

El fenómeno Madonna en la actualidad

Un show que legitimó su legado. El 4 de mayo de 2024, a sus 65 años, la artista se presentó en un concierto gratuito en Copacabana, Brasil, como parte de su gira “The Celebration Tour”, en la que hizo un recorrido impecable por sus grandes éxitos y sus inolvidables discos. El show fue verdaderamente histórico, con 1,6 millones de fans disfrutando de dos horas y media de una artista que sigue más vigente que nunca.

El nuevo disco que espera ser lanzado. Hace 20 años, Madonna lanzó uno de sus álbumes más exitosos, Confessions on a Dance Floor, que le valió el premio Grammy® a Mejor Disco Dance/Electrónico, y que incluyó hits como “Hung Up”, “Sorry” y “Get Together”. Este año, la artista prometió editar la segunda parte del disco y dejó pistas en sus redes sociales sobre un inminente lanzamiento, bajo la producción de Stuart Prince.

Una reaparición icónica. Además de ser un icónico de la música, Madonna es también un ícono de la moda sumamente influyente, desde sus outfits de la “era Vogue” hasta su estética que no distinguía de géneros, la artista siempre sorprendió con sus elecciones fashionistas. Por lo tanto, su reaparición este año en la Met Gala luciendo un esmoquin blanco de Tom Ford se robó todas las miradas.

Becoming Madonna es un documental dirigido por Michael Ogden, bajo la producción de Optomen en asociación con All3Media International y Sky Documentaries y Poppy Dixon, directora de documentales y documentales de Sky. Los productores ejecutivos de Sky son Tom Barry, Bruce Fletcher y Gilberte Phanor. Los productores ejecutivos de Optomen son Eliana Capitani, Tina Flintoff y Nick Hornby.

