Zack Snyder, uno de los directores más influyentes de Hollywood en la última década, llegará a Colombia para rodar su nuevo largometraje ‘The Last Photograph’, un proyecto que el realizador describe como el más íntimo de su carrera, según dio a conocer el medio especializado Deadline.

Lea La quinta temporada de ‘Emily in Paris’ se estrenará en Netflix el 18 de diciembre

La película, que inicia rodaje este mes, se filmará en Islandia, Los Ángeles y en diferentes locaciones colombianas, gracias a la aprobación de la certificación CINA (Certificado de Inversión Audiovisual), que otorga un beneficio tributario del 35 % sobre el gasto en servicios audiovisuales realizados en el país.

El proyecto cuenta con la producción de Stone Quarry, la compañía de Snyder, junto a Hollywood Gang Productions y Telecinco Cinema de España. En Colombia, la productora Jaguar Bite, liderada por Juan Pablo Solano y Simón Beltrán, será la encargada de prestar los servicios de producción, lo que convierte a este rodaje en una nueva apuesta de gran escala para la industria audiovisual nacional.

Aquí Los creadores de Stranger Things dejarán Netflix en abril de 2026 para fichar por Paramount

“Por fin podemos contarle al mundo que estaremos produciendo la próxima película del director revolucionario Zack Snyder. Más que agradecidos con Zack y Debbie Snyder, Wes Coller, Bill Doyle y Gianni Nunnari por su confianza en Colombia y en Jaguar Bite. Ah, y sí… Hans Zimmer está componiendo la banda sonora. ¡¡¡Esto es una locura!!!”, indicó Jaguar Bite a través de sus redes sociales.

Snyder explicó en declaraciones a Deadline que este filme significa un cambio de tono respecto a sus anteriores superproducciones: “La idea de tomar la cámara en mano y simplemente hacer una película de manera íntima es muy atractiva para mí. The Last Photograph es una meditación sobre la vida y la muerte, que refleja algunas de las pruebas que he vivido y la exploración de esas ideas a través de las imágenes”.

Además ‘Becoming Madonna’, el documental que aborda los éxitos y controversias de la Reina del Pop

La historia sigue a un exagente de la DEA que regresa a las montañas de Sudamérica para buscar a sus sobrinos, luego del asesinato de sus padres diplomáticos. En su camino se une a un fotógrafo de guerra venido a menos, el único testigo del rostro de los asesinos.

Juntos emprenden un viaje que los confronta con la violencia, la memoria y los fantasmas del pasado, en un terreno donde los límites entre lo real y lo surreal empiezan a difuminarse.

También ‘Half Man’, la nueva serie de Richard Gadd, creador de ‘Bebé Reno’, revela sus primeras imágenes

Los protagonistas serán Stuart Martin y Fra Fee, dos actores con quienes Snyder ya trabajó en Rebel Moon. Martin también formó parte de Army of Thieves, precuela de Army of the Dead, mientras que Fee ha aparecido en la serie de Marvel Hawkeye y en la producción de Apple TV+ Prime Target.

La música estará a cargo de Hans Zimmer, junto a Steven Doar y Omer Benyamin, lo que refuerza el carácter especial del proyecto. El guion fue escrito por Kurt Johnstad, colaborador frecuente de Snyder en títulos como 300.

Más ‘La huésped’, lo nuevo de Netflix con Carmen Villalobos presenta sus primeras imágenes

Aunque Snyder había concebido esta historia hace años, los compromisos con películas de gran presupuesto habían retrasado su realización. Con la agenda despejada y el financiamiento asegurado, el director decidió finalmente llevar a cabo el rodaje, que se extenderá hasta noviembre.

Con ‘The Last Photograph’, Colombia suma otro proyecto internacional de alto perfil que fortalece su posición como destino atractivo para grandes producciones cinematográficas, y lo hace de la mano de un cineasta que, después de construir universos épicos en el cine de acción y la ciencia ficción, se propone filmar su película más personal.

Lea ‘Haz que regrese’: el nuevo y retorcido ritual de los hermanos Philippou