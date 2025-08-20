Richard Gadd, el guionista y actor escocés que sorprendió al mundo con Bebé Reno, vuelve con un proyecto igual de personal y arriesgado. Se trata de Half Man, una serie original de seis episodios coproducida por HBO y la BBC, cuyo primer adelanto ya fue revelado.

El estreno está previsto para 2026 a través de HBO Max en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, y en BBC iPlayer, BBC One y BBC Scotland en el Reino Unido e Irlanda.

La trama sigue a Niall (Jamie Bell) y Ruben (interpretado por el propio Gadd), dos hombres que se presentan como “hermanos” aunque los une una relación marcada por la tensión.

Todo comienza cuando Ruben aparece inesperadamente en la boda de Niall y desata un episodio de violencia que obliga a mirar hacia atrás, a lo largo de casi 40 años de historia compartida.

Desde los años 80 hasta la actualidad, la serie reconstruye la evolución de su vínculo: desde que eran adolescentes problemáticos hasta el quiebre definitivo de su relación adulta.

Anne Binckebanck/HBO

En esa mirada retrospectiva entran en juego dos jóvenes actores que encarnan las versiones adolescentes de los protagonistas: Mitchell Robertson como Niall y Stuart Campbell como Ruben. El relato explora las alegrías y las heridas, los enojos y las reconciliaciones, lo absurdo y lo doloroso de una relación atravesada por el paso del tiempo y por un contexto social en constante transformación.

Más allá de lo íntimo, Half Man también busca retratar el pulso de una ciudad y de un mundo en cambio. “Es una historia sobre lo que significa ser hombre, con todas las contradicciones que eso implica”, adelantan sus creadores.

El elenco incluye, además de Gadd y Bell, a Neve McIntosh, Marianne McIvor, Charlie De Melo, Bilal Hasna, Julie Cullen, Amy Manson, Philippine Velge, Stuart McQuarrie, Piers Ewart, Scot Greenan, Charlotte Blackwood y Calum Manchip.

La dirección está a cargo de Alexandra Brodski (Somewhere Boy) y Eshref Reybrouck (Undercover), mientras que la producción corre por cuenta de Mam Tor Productions, compañía de Banijay UK. La distribución internacional fuera de los territorios de BBC y HBO estará a cargo de Banijay Rights. El proyecto cuenta, además, con el apoyo de Screen Scotland.

Con Half Man, Richard Gadd reafirma el camino que abrió con Bebé Reno: historias intensas, que se atreven a indagar en lo incómodo y a poner en primer plano los vínculos humanos en toda su complejidad.