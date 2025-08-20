Netflix llegó recargado con contenido colombiano. Luego de anunciar 10 nuevas producciones en el país, la plataforma presentó este jueves, sin previo aviso, las primeras imágenes de ‘La huesped’, su nuevo thriller erótico que tiene como protagonista a la barranquillera Carmen Villalobos.

Bajo la dirección de Klych López e Israel Sánchez Vargas, esta es una historia sobre cómo la venganza puede entrar por la puerta de la casa disfrazada de deseo y fragilidad.

Un thriller psicológico y erótico que presenta a Laura Londoño y Carmen Villalobos como nunca antes las habíamos visto: dos mujeres al límite, unidas por una conexión intensa, peligrosa y profundamente sensual.

Junto a ellas, se suman a un elenco de primer nivel Jason Day, Víctor Mallarino, Juan Fernando Sánchez, Margarita Muñoz, Jairo Camargo, entre otros.

La producción estrenará en la plataforma de streaming el próximo 24 de septiembre.

Camila Castillo / Netflix/Netflix La Huésped. Carmen Villalobos as Sonia in La Huésped. Cr. Camila Castillo / Netflix ©2025

En medio de la crisis de su matrimonio con Lorenzo, candidato a Fiscal General, y la lucha de su hija Isabela contra su adicción a las metanfetaminas, Silvia recibe la inesperada visita de Sonia, una mujer a la que conoció semanas atrás en un viaje en solitario.

“Lo que comenzó como un vínculo emocional y físico inesperado se transforma en una amenaza: Sonia llega con un plan para destruir a la familia desde adentro y vengarse del hombre que considera culpable de todo su dolor”, se lee en la sinopsis.

La Huésped fue aprobada para recibir el incentivo CINA (Certificado de Inversión Audiovisual), otorgado por el gobierno colombiano y administrado por Proimágenes: un descuento tributario equivalente al 35% del gasto en servicios audiovisuales en el país.