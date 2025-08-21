Un padre que solo quería descansar con su familia y un pueblo de vacaciones que esconde más corrupción de la que parece. Esa es la chispa que enciende Nadie 2, la secuela de la cinta de 2021 que convirtió a Bob Odenkirk —conocido mundialmente por Better Call Saul y Breaking Bad— en un inesperado héroe de acción. La película estrena este jueves en cines de Colombia y promete ser aún más brutal, más sangrienta y más divertida que la primera.

Cuatro años después de enfrentarse a la mafia rusa, Hutch Mansell sigue arrastrando una deuda de 30 millones de dólares. Para pagarla, trabaja a tiempo completo como asesino a sueldo, pero el precio lo siente su familia: su esposa Becca (Connie Nielsen) y sus hijos apenas lo ven. La solución de Hutch parece sencilla: unas vacaciones en el Majestic Midway y Parque Acuático de Wild Bill, el mismo lugar al que iba en su infancia. Lo que comienza como una escapada termina desatando una guerra contra la jefa criminal Lendina (Sharon Stone) y su séquito.

“Hemos creado un personaje que, en secreto o no tan en secreto, disfruta dándole una paliza a los demás. Está feliz de hacer este trabajo y de tener una razón para ello”, confiesa Odenkirk sobre Hutch, que en esta secuela se muestra más cómodo que nunca con su costado violento.

Universal Pictures/Cortesía

Una secuela con más de todo

El productor Marc Provissiero resume diciendo que “el desafío de una secuela es que, una vez que el genio está fuera de la botella, ¿cómo cuentas una historia convincente y creas suspenso?”. La respuesta fue llevar a Hutch a un terreno que cualquier espectador puede reconocer: el choque entre el trabajo y la vida familiar.

Por su parte, Kelly McCormick, otra de las productoras, añade: “Mientras están de vacaciones, Hutch se altera y se mete en líos, y ahora tiene que encontrar cómo salir de ellos con su familia a su lado en todo momento”. El resultado es un relato que mezcla humor doméstico con acción desbordada.

El propio Odenkirk explica que en esta segunda parte regresan con todo pues “hay más peleas, personajes e historia; hay más de todo. El resultado es una película poderosa, divertida, sorprendente, fuera de control, sangrienta —y dulce”.

Universal Pictures/Cortesía

El ojo salvaje de Timo Tjahjanto

La gran novedad de esta secuela es su director. El indonesio Timo Tjahjanto, referente del llamado “New Indonesian Extreme”, debuta en Hollywood con una propuesta más oscura y visceral. “Hay que reconocerle a Timo el mérito de haber convertido a Nadie 2 en una película de Timo Tjahjanto. Esta película es más oscura y tiene mucha más acción; hay más sangre”, afirma Odenkirk.

Tjahjanto quería aprovechar la diferencia estética: si la primera cinta era invernal y sombría, esta respira un aire veraniego, lleno de colores vivos y escenarios de feria. “Pensamos: hagámosla divertida, veraniega y orientada a la familia”, dice el director. Pero su marca está intacta: “La acción es un lenguaje universal. No hay que ser siempre tan pulido. Incluso el mejor luchador de MMA tiene esa torpeza natural que lo hace hermoso. Hutch es perfecto para eso: se ensucia, se descuida, se distrae, pero siempre persevera”.

Universal Pictures/Cortesía

Sharon Stone, la villana soñada

Si algo necesitaba la saga era un enemigo que subiera la apuesta. La elegida fue Sharon Stone, quien da vida a Lendina, una mafiosa despiadada que controla casinos, armas y drogas en el aparentemente pacífico Plummerville. “¿Quién mejor que Sharon Stone para interpretar a una villana al estilo de las de Bond?”, dice Odenkirk.

Stone, por su parte, confiesa que no lo dudó: “El gran Bob Odenkirk —Dios mío, qué fantástico actor. Cuando un actor de esa magnitud te pregunta si quieres participar en algo, la respuesta es: ‘Sí, por favor’”. Para ella, encarnar a Lendina fue una liberación: “Con este personaje tuve la gran oportunidad de soltar las riendas e interpretar a una completa lunática. Fue liberador y divertido”.

Acción sin concesiones

La primera película dejó una secuencia inolvidable: la pelea en el autobús. Nadie 2 quiere superarla con creces. El propio Odenkirk fue quien lanzó la idea: “Deberíamos tomar la pelea del autobús y ponerla en un vehículo anfibio”. El equipo de dobles de riesgo, liderado por Greg Rementer, diseñó trece secuencias distintas, incluyendo un duelo a espada entre RZA y Daniel Bernhardt.

El entrenamiento de Odenkirk fue exhaustivo. Dos sesiones diarias, dieta estricta y un principio claro: Hutch pelea de forma torpe, nada elegante. “Ellos diseñan una pelea hermosa, y yo la estropeo”, dice entre risas.

Universal Pictures/Cortesía

Una familia al límite

Más allá de los golpes, la película refuerza los vínculos entre los Mansell. Connie Nielsen asegura que “Becca se ha dado cuenta de que lo quiere todo de Hutch. Sabe exactamente quién es él, y eso da lugar a una hermosa historia de amor”. Pero también deja ver un lado oculto de su personaje: “Hubo algunas escenas de acción bastante buenas que también he disfrutado preparándolas”, adelanta con picardía.

El joven Gage Munroe, que interpreta al hijo Brady, celebra el arco de su personaje: “Su padre le da sermones hipócritas sobre cómo controlar sus emociones y no reaccionar de forma violenta. Brady es uno cuando empieza la película y, al final, ha experimentado un cambio significativo”.

Paisley Cadorath, como la pequeña Sammy, también nota el cambio en su relación con Hutch: “Ahora que es mayor, se da cuenta y se pregunta: ‘¿Por qué mi padre tiene sangre corriéndole por la cara? A los padres normales no les pasa eso’”.

