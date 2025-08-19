Poco a poco el mundo mágico de la nueva adaptación de Harry Potter se va completando. HBO acaba de divulgar la primera imagen de la familia Weasley.

Además de Alastair Stout como Ron Weasley, podemos dar la bienvenida a Tristan Harland como Fred, Gabriel Harland como George, Ruari Spooner como Percy y Gracie Cochrane como Ginny para la nueva serie original de HBO, Harry Potter.

“Ah, y Charlie Weasley está en Rumania ahora, pero pronto llegará para una selfie completa”, indicó la plataforma.

La producción, que ya está siendo grabada en los estudios de Warner Bros. en Leavesden, tiene estreno previsto para 2027, en HBO y HBO Max.

La serie es una producción de HBO en colaboración con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television.

El guion y la producción son de Francesca Gardiner, con Mark Mylod dirigiendo varios episodios y como productor ejecutivo. También forman parte del equipo de producción ejecutiva J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman.

El rodaje en las calles

Durante este fin de semana, el medio británico Daily Mail publicó un video en el que se ve al nuevo Harry Potter (Dominic McLaughlin) paseando en compañía de Hagrid (Nick Frost, aunque interpretado por su doble gigantesco) por el centro de la capital británica y la escena mostró una ciudad sin carros eléctricos, patinetas o smartphones, conservando el ambiente clásico.

En ese sentido, la ambientación incluye el vestuario del protagonista y del resto de los peatones así como los vehículos que circulan en la grabación, nos transporta a principios de la década de 1990.