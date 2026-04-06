La estupenda serie de superhéroes ‘The Boys’, de Prime Video, basada en el comic de Garth Ennis, llegó a su temporada final en la que promete un cierre apoteósico.

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Los primeros episodios de la temporada 5 entregaron a sus fans la mejor adaptación del magnífico cómic. La plataforma de Amazon estrenará este miércoles 8 de marzo el cierre de la grandiosa temporada.

En cuanto a los dos primeros episodios, estos se basan en las revelaciones del final de la temporada anterior. Nos situamos con una en Estados Unidos cuyo presidente es una marioneta a manos de Antony Starr, el Patriota, cuya vicepresidente es Colby Minifie (Ashley en la serie), y que a los disidentes y “estelares”, seguidores de Luz Estelar y declarados criminales, son arrojados a “campos de libertad”.

En uno de estos campos están Frenchie (Tomer Capone), Hughie (Jack Quaid) y Leche Materna (Laz Alonso) detenidos. Mientras, Annie (Erin Moriarty) intenta hacer resistencia con pequeños actos, incluyendo la publicación del incidente del avión.

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Por su parte, Carnicero (Karl Urban) tiene en su poder un virus capaz de aniquilar a toda persona con superpoderes y no dudará en usarlo. Como tampoco dudará Patriota en revivir a Soldier Boy (Jensen Ackles).

Con esta antesala, se espera que la quinta temporada de ‘The Boys’ muestre todo lo que caracteriza a este tipo de series, como los son los giros inesperados, diálogos divertidos, escenas sangrientas y violencia en todo su furor con los diferentes crímenes.