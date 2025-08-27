A veces, al preparar un guiso, un asado o una carne a la plancha, el resultado no es el esperado.
Y es que la carne puede quedar dura y difícil de masticar. Sin embargo, un sencillo truco casero puede ayudar a ablandarla incluso después de estar cocinada.
El secreto está en recocinar la carne a fuego bajo y con humedad. Basta con colocarla en una olla o sartén profunda, añadir un poco de caldo, vino o agua, tapar y dejar que se cocine lentamente durante 30 a 40 minutos.
Este proceso, conocido como cocción lenta, permite que las fibras se relajen y la carne adquiera una textura mucho “más tierna”.
Otro método práctico es rociar la carne con jugo de limón o vinagre y volver a calentarla unos minutos; la acidez ayuda a suavizar las fibras musculares, realzando además el sabor.
También puede golpearla o machacarla pero no mucho para no deshacerla. Y por último puede utilizar la olla de presión para que quede mucho más blanda.