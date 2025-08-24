El japonés Hajime Kasuga, reconocido chef e itamae con más de 30 años de trayectoria, actual embajador de buena voluntad de la cocina nipona, y Franco Donado, chef barranquillero referente de la cocina de fusión y creador de experiencias culinarias que combinan innovación, sabor y experiencia, invitados por Gases del Caribe, fueron los encargados de cerrar la tarde del sábado en Sabor Barranquilla con una clase magistral de comida japonesa, que usa como ingrediente principal el pescado.

El público de la feria manifestó especial atención en los cortes del pescado fresco y la manera en que, con pocos ingredientes se logran hacer con platos deliciosos y sencillos. Su presentación mostró combinaciones innovadoras de la comida típica de la región con ingredientes como la batata y la maracuyá que acompañan con majestuosidad nigiris, sashimi, makis, ceviches, tiraditos, leche de tigre y ramen, y conviven con salsas ancestralesamazónica como el tucupí.

Cortesía El chef japonés Hajime Kasuga y el chef barranquillero Franco Donado.

Los platos presentados fueron:

1. Tiradito de maracuya

2. degustación de sushis⁠

3. ramen de pescados⁠

4. cabeza de pescado a la mantequilla con tucupi

Ambos chefs hacen parte del equipo creativo de los restaurantes en Barranquilla “Déjame que te cuente” y “Kinto Elemento”, espacios que reflejan la diversidad culinaria de la región. “Me siento muy barranquillero”, dijo el chef nipón en plena preparación en la tarima principal de Sabor Barranquilla.

Cortesía El chef Hajime Kasuga y Franco Donado sirviendo su preparación.

Este domingo continúa Sabor Barranquilla, la feria más deliciosa de la región caribe que tiene preparada una agenda con invitados de lujo tanto en la tarima principal como en la de Talentos Caribe de Gases del Caribe, que ha logrado este año una. O mina con los mejores chefs de nuestra región y que están rindiéndole un homenaje en sus platos al millo.