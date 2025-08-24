Este domingo, cuando se conmemoran 20 años de la partida de Kaleth Morales, es un buen momento para conocer el presente de sus dos hijos Katrinalieth y Samuel Miguel, quienes le han seguido los pasos a nivel musical.

Katrinalieth debutó en 2020 a nivel profesional tras lanzar el álbum Legado, con 10 canciones de corte romántico que el denominado ‘Rey de la Nueva Ola Vallenata’ componía en medio de parrandas y como tal no se conocen en el mercado.

La joven valduparense de 24 años de edad, que además es comunicadora social, recientemente sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con Romario Maceas. La artista compartió fotografías del momento en que aceptó la propuesta y expresó: “No puedo explicar lo feliz”.

La noticia de su compromiso fue acompañada por decenas de comentarios cargados de emoción: “Muchas bendiciones y que la familia se agrande pronto” y “Me recordó cuánto amo a Kaleth” fueron algunas de las reacciones que circularon entre los seguidores de la dinastía.

Desde pequeña estuvo ligada a la música: su padre la mencionó en canciones como La chacha de las mujeres y sus tíos, Kanner y Keyner Morales, la vieron crecer en medio de los escenarios mientras ellos consolidaban el grupo Los K Morales.

Espera bebé

Samuel Morales, el joven cantante de la dinastía Morales, quien este domingo estrena junto al acordeonero Juan K Ricardo el álbum ‘La otra película’ para rendir honores a su padre, también hace un mes compartió una buena nueva... la llegada de su primogénita.

La elección del nombre Kalieth para la bebé no es casualidad. La familia Morales ha mantenido la tradición de nombres que inician con la letra “K”, y en este caso, el homenaje es doble: la pequeña lleva un nombre que recuerda al de su abuelo, Kaleth Morales.

El nacimiento de Kalieth Morales Santamaría se produce en una fecha cargada de simbolismo. La bebé llegó al mundo un día antes del vigésimo aniversario de la muerte de Kaleth Morales, un hecho que no pasó desapercibido para seguidores y allegados de la familia.