El Carnaval del bordillo ya premió a lo más destacado de la fiesta. En esta ocasión, 99 grupos folclóricos y disfraces fueron galardonados con la emblemática estatuilla, que estrenó una versión renovada con seis centímetros más de altura, alcanzando ahora los 40 centímetros, en honor a las cuatro décadas de historia de este premio.

La distinción, que nació como una forma de reconocer el talento y la creatividad de quienes participan en el tradicional desfile La Conquista de la 44, se ha convertido en un símbolo de orgullo para los artistas y hacedores del Carnaval de Barranquilla.

En esta edición, 17 danzas, 24 cumbiambas, 17 disfraces, 16 comparsas, 16 grupos nacionales fueron galardonadas por sus impecables puestas en escena y su decidido compromiso con la salvaguarda del Patrimonio Cultural, cualidades que les permiten asegurar su participación en los desfiles de La 44.

“Esta es la oportunidad que tenemos para destacar el talento de nuestros grupos y disfraces, de aquellos que viven y gozan el Carnaval del Bordillo. Su esfuerzo y compromiso siempre será reconocido en esta Organización. Hoy hemos reafirmado la importancia del Joselito de Oro como uno de los símbolos más significativos del Carnaval de Barranquilla”, dijo Edgar Blanco, director del Carnaval de la 44.

Como novedad, en esta edición se entregó por primera vez el reconocimiento al Mejor Diseño de Vestuario, exaltando la innovación y el ingenio de los creadores que con su arte engrandecen la fiesta. Cinco estudiantes del programa diseño de modas de la Universidad Autónoma del Caribe fueron destacadas por el diseño Taka Taka que lució la reina del Carnaval 2025, Alexandra Estarita Villa, en la Gran Parada Carlos Franco, y que rindió homenaje a los butifarreros.

Igualmente, recibieron Joselito de Oro los reyes del Carnaval 2025, Alexandra Estarita Villa, Juan Rivera Alvarado; y los reyes infantiles Daniela Chapman y Jesús David Maestre.

Con este homenaje, la Organización Carnaval de la 44 reafirma su compromiso de enaltecer las expresiones culturales que mantienen viva la esencia del Carnaval, Patrimonio de la Humanidad.

Listado de ganadores de Joselito de Oro

Categoría Danzas

1. Unidos del sur – Malambo

2. Colectivo Atlántico - Santo Tomás

3. Danza rescate de las iguanas – Malambo

4. Danza de la muerte – Soledad

5. Pilanderas de Baranoa

6. A ritmo de África – Soledad

7. Afrigalapongo – Galapa

8. Mundo animal – Galapa

9. Toros miura – Galapa

10. Danzas del Caimán Juvenil – Soledad

11. Paloteo reformado – Barranquilla

12. Danza mestizaje – Barranquilla

13. Mapalé de Santodomingo – Barranquilla

14. Dancaribe – Barranquilla

15. Congo bellarena – Barranquilla

16. Congo grande de Barranquilla

17. Congo reformado – Barranquilla

Categoría Cumbiambas

18. Cumbiamberitos de San José – Barranquilla

19. Cumbiamberitos de las margaritas

20. Tulipanes infantil de Puerto Colombia

21. Ritmito galapero – Galapa

22. Aires de Santodomingo

23. Al sonar de los tambores – Soledad

24. Si `podemos - Malambo

25. Cumbiamberitos Lasallistas

26. Cumbion costeño - Barranquilla

27. La reina de la cumbia de Sabanalarga

28. La pretenciosa de Campeche

29. Prende la vela de Santo Tomás

30. Rumbón norteño de Sabanalarga

31. La juliana de Sabanalarga

32. La gran familia de Sabanalarga

33. Cumbiamba del carajo – Barranquilla

34. Cumbiamba ritmo “esapista” – Barranquilla

35. La bolivariana – Soledad

36. Cumbión de la victoria

37. Tulipanes de Puerto Colombia

38. Ritmo Galapero

39. Cumbiambero de la ciudadela

40. Cumbiamberos de Las moras

41. Al sonar de los tambores

Categoría Disfraces

42. Disfraz colectivo el desacato – Barranquilla

43. Evolución de los gorilas – Malambo

44. La muerte de palmar

45. Disfraces Elizabeth Cantillo

46. Dimensión plateada - Sabanalarga

47. Disfraces José Ramón Moreno

48. Los payasitos – Barranquilla

49. Negras bullangueras – Juan Mina

50. Disfraces Edwin Sequeda- Barranquilla

51. El negro africano – Barranquilla

52. Disfraces Jennifer Sequeda

53. Disfraces Roberto Muñoz- Barranquilla

54. Puedcos de Repelón

55. Muñecona “Cara sucia” – Barranquilla

56. La sollá – Barranquilla

57. Carcajada show.

58. Con la mano arriba

Categoría Comparsas

59. Marimondas de la Cuc

60. Comparsa Fantasía Mallorquín

61. Rumberos Caribeños

62. Comparsa Fusión Caribe

63. Selva africana - Galapa

64. Comparsa Uniatlántico “Killahero”

65. Comparsa Magendekelé

66. Zipote Marimonda

67. Fanfarria Porteña – Puerto Colombia

68. Marimondas Quilleras

69. Marimondas “Unisimon”

70. Marimondas de Codetec

71. Marimondas de Juan Mina

72. Comparsa Imperio

73. Comparsa Musas del Carnaval

74. Comparsas la Metropolitana

Categoría Grupos Nacionales

75. Gusano Gigante Rafael de la Cruz

76. Farotas de Talaigua

77. Grupos de Calenda – Montería

78. Fantasía Eclipse de Coveñas

79. Codanza de Turbaco

80. Don Abundio los “coyongos” – Mompox

81. Danza Colombia Grande de Villeta

82. Fantasía Afrodance de Sanpués

83. Danzas de armero “chimizagua” de Ibague

84. Fusion Ribereña – Pedraza Magdalena

85. Danza viva – Córdoba

86. Fiesta de diablos – Santafe de Antioquia

87. Dakhari de Turbaco

88. Expresiones Sabaneras de Sincelejo

89. Chicas alegres de la casa gerontólica – Santafe de Antioquia

90. Caribean dance de Cereté.