En un abrir y cerrar de ojos los ‘kalethistas’, como se les denomina a los fans del fallecido cantautor Kaleth Miguel Morales Troya, este domingo 24 de agosto caen en cuenta que el tiempo ha pasado volando y que ya son 20 años sin la presencia física del denominado ‘Rey de la Nueva Ola’ vallenata.

Una fecha como la de hoy siempre duele y más aún cuando se trata de una persona joven, pues sólo tenía 21 años de edad y todo un futuro prometedor. El hijo del afamado cantante Miguel Morales, ya se había ganado un lugar de privilegio dentro de los amantes del vallenato y pese a que su padre lo obligó a que estudiara Medicina para ver si de esa manera se le quitaba la obsesión por la música, la genética ya había hecho lo suyo y lo impulsó a apoderarse de las tarimas con su voz y carisma arrollador.

Su prometedora carrera fue fugaz y pese a que en las emisoras nacionales sonaban temas como ‘Vivo en el limbo’, ‘La película, ‘Siete palabras’, ‘Mis cinco sentidos’ o ‘Se va a formar’ al lado de Silvestre Dangond, el 23 de agosto, en 2005, a las 2:45 p. m. esta figura sufrió un accidente de tránsito, tras volcarse la camioneta en la que viajaba junto a su hermano menor Keyner, en la vía entre Plato (Magdalena) y Bosconia (Cesar).

A las 8:15 a. m. del 24 de agosto de ese año, centenares de seguidores en todo el país lo lloraban. La noticia fue triste, el fenómeno musical del momento partía de este mundo dejando muchos éxitos, algunos grabados y otros inéditos. Veinte años después de su muerte, su música no está en el limbo, sino que retumba en cada uno de los hogares de los ‘kalethistas’, quienes han armado clubes de fans en toda la Región Caribe y en los santanderes, Antioquia y Cundinamarca.

A Kaleth hay que recordarlo con alegría y por eso en este domingo EL HERALDO armó el siguiente cancionero para que usted cante a todo pulmón lo mejor de su repertorio.

