Las tortitas de carne son una excelente opción si quiere potenciar los sabores, pues rellenas con queso suele darle un toque diferente.

Las llamadas también hamburguesas de carne pueden servirle para hacer en el almuerzo y así probar algo diferente.

Esta vez le traemos esa receta para que pueda acompañarlas con arroz, papa, ensalada, o hasta hacer hamburguesas con vegetales. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

500 gramos de carne de res molida

Queso mozzarella en cubitos

Laurel, ajo en polvo, pimienta, comino y sal (todo al gusto)

1 cucharada de vinagre blanco

1 cucharada de aceite de oliva

Preparación:

Cuando tenga todos los ingredientes, empiece a mezclar carne molida con comino, ajo en polvo, laurel triturado, sal, pimienta, vinagre y aceite de oliva.

Después va a amasar bien para que los sabores se integren. Tome porciones de carne y forme bolas medianas.

Va a aplastarlas ligeramente en la palma de su mano, añade un cubo de queso mozzarella en el centro y cúbrelo con más carne, sellando bien para formar la tortita rellena.

Para freírlas, va a calentar un poco de aceite en una sartén, y las va a dorar por ambos lados hasta que estén bien doradas y cocidas por dentro, unos 5–6 minutos por lado, dependiendo del grosor.

Es importante que no las haga tan gruesas para que no le queden crudas. Luego, acompañe con arroz y papas. También podrá utilizarlas si quiere hacer hamburguesas.

