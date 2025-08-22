Gases del Caribe se une nuevamente como patrocinador oficial de la feria y ratifica la confianza en el talento regional con la apertura de la tarima Talentos Caribe, que desde este jueves y hasta el domingo 24 de agosto, deleitará a los visitantes a la feria Sabor Barranquilla, con recetas que incluyen ingredientes propios y que han cruzado fronteras por la autenticidad de nuestros sabores y saberes gastronómicos, desde las voces de sus propios protagonistas.

“Son 22 chefs de nuestra región caribe quienes engalanan la tarima con sabor local, con platos e ingredientes que rememoran y cuentan la historia de lo que somos y hasta donde hemos llegado con la gastronomía. A través de nuestro respaldo a Sabor Barranquilla, buscamos promover la gastronomía como la industria que genera desarrollo económico y progreso regional”, indicó Ramón Dávila Martínez, gerente general de Gases del Caribe.

Los invitados locales, de los departamentos de Atlántico, Magdalena, Cesar y Guajira son: Carolina Asmar, Alba Cecilia Dangond, María Cecilia, Maria Cristina Diazgranados, Silvia Ibañez, Diana Polo, Claudine Ways, Jose De La Peña, Miguel Moreno, Alicia Bravo, José Barbosa, Astrid Lozano, Maria Luisa Pérez, José Quinto, Dessy Henriquez, Lina Lamboglia, Carolina Molina, Manuel Macías, Roberto Bermudez, Milena Lora, Franco Donado Y Titi Carranza.

Así mismo, este sábado en la tarima principal de la feria, la empresa presenta a dos chefs invitados que combinan tradición e innovación: Hajime Kasuga, reconocido chef e itamae con más de 30 años de trayectoria, actual embajador de buena voluntad de la cocina japonesa, y Franco Donado, chef barranquillero referente de la cocina de fusión y creador de experiencias culinarias que combinan innovación, sabor y experiencia. Ambos hacen parte del equipo creativo de “Déjame que te cuente” y “Kinto Elemento”, espacios que reflejan la diversidad culinaria de la región. Su presentación será a las 5:40 p.m., en un encuentro pensado para sorprender y conectar a través de los sabores.

Entre tanto, la zona comercial cuenta con la participación de una gran techo en el stand de Casa Maestra, la vitrina que reúne todos los proyectos artesanales respaldados de la Fundación Gases del Caribe, elaborados por artesanos con el mejor talento caribe.