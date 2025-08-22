El universo creado por J.K. Rowling volverá a cobrar vida en Barranquilla con la nueva edición del Harry Potter Day, que este año se llevará a cabo el domingo 31 de agosto entre las 11:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde en Cajacopi, sede Prado.

El evento, concebido como una experiencia inmersiva en Hogwarts y sus alrededores, permitirá a los asistentes atravesar la estación 9 ¾, someterse al veredicto del sombrero seleccionador, visitar el Callejón Diagon y probar la célebre cerveza de mantequilla.

También habrá clases de herbología con la profesora Sprout, encuentros con criaturas mágicas y hasta la oportunidad de colocarse la capa de invisibilidad.

Para quienes se atrevan a explorar la zona oscura, la jornada ofrecerá un recorrido lleno de desafíos: esquivar el aliento de un dragón, asistir a la clase de pociones del profesor Snape, enfrentarse a los dementores o visitar la tumba de Tom Ryddle. Cada detalle ha sido diseñado para que el público viva la sensación de ser parte del relato.

Johnny Olivares /El Heraldo

Además de las actividades inmersivas, la programación incluye shows de magia, conferencias, concursos de cosplay, talleres de ilustración, plastilina y fanzine, así como proyecciones de películas realizadas por fanáticos. Las zonas de fotografías con personajes y escenarios icónicos, trivias con premios y áreas de dibujo y rompecabezas completan una oferta pensada para todo tipo de públicos.

El acceso al evento garantiza la participación en todas estas actividades sin costos adicionales, con la posibilidad de adquirir productos a precios de feria en stands de las principales tiendas de la ciudad.

Más allá del homenaje a Harry Potter, el Harry Potter Day Barranquilla se consolida como un espacio cultural sin ánimo de lucro que promueve el talento local.

El valor de la boletería cubre la producción del evento y contribuye a visibilizar a emprendedores y artistas jóvenes, en línea con el propósito de Amigos de la Cultura de fortalecer la llamada industria naranja en Barranquilla y el Atlántico.

Se trata del encuentro de fanáticos más grande de la saga en Colombia, organizado por Amigos de la Cultura con el apoyo de Cajacopi, Compugamer y la Gobernación del Atlántico.

La cita, entonces, es para todos aquellos que deseen revivir la magia que marcó a una generación y sumergirse en un universo que, dos décadas después, sigue convocando multitudes.

