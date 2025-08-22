Hasta las playas de Puerto Mocho llegó la reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char Fernández, para interpretar un sentido bullerengue, en el marco de la celebración del Día del Folclor.

“Con la fuerza del bullerengue, su sensibilidad femenina, su voz de resistencia y su clamor de libertad me uno a la celebración del #DíaDelFolclor, exaltando a quienes dan vida y preservan la tradición de los bailes afro cantaos del Caribe colombiano, declarados Patrimonio inmaterial de la nación” expresó la soberana a través de su perfil en redes sociales.

“Este baile es por ustedes, por su fuerza, por su entrega, por su pasión”, agregó.

En la interpretación del baile, Michelle estuvo acompañada por integrantes de Fuerza Negra, grupo folclórico en el que ella ha participado activamente durante los últimos dos años.

El Día Mundial del Folclor se celebra cada 22 de agosto, conmemorando la primera vez que el arqueólogo británico William John Thoms utilizó la expresión: “folklore”.

Esta fecha resalta la importancia de las tradiciones, costumbres y expresiones culturales de los pueblos, celebrando en Colombia la rica diversidad cultural del país.

