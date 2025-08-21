La médica y creadora de contenido María José Rojas, actual novia del exfutbolista Fredy Guarín, se pronunció sobre los comentarios que se hacen en redes sociales sobre su apariencia física.

María José Rojas respondió específicamente a quienes la comparan con la modelo y presentadora Sara Uribe, expareja de Fredy Guarín, y con la creadora de contenido Karina García, quien participó hace unos meses en el reality ‘La casa de los famosos Colombia’.

Instagram mariajoserojas03 María José Rojas, la nueva novia de Fredy Guarín

A través de sus ‘historias’ de Instagram, Rojas invitó a sus seguidores a no compararla con nadie y destacó las cualidades que la hacen ser única.

“No me parezco a nadie. Soy doctora, trabajo duro por mis sueños, soy noble, auténtica y transparente. Tengo metas claras, amor propio y la certeza de quién soy. No vivo de comparaciones porque mi esencia no se repite”, escribió la médica.

Para María José Rojas, todas las virtudes que la caracterizan hacen resaltar también su belleza física. Destacó que se considera una persona valiosa, por lo que quienes la rodean son afortunados.

“Además de todo eso soy hermosa, no solo por fuera, sino porque la fuerza, la disciplina y la paz con la que vivo también se reflejan en mí. Y con esa misma convicción sé que soy un regalo en la vida de quienes me tienen”, concluyó.

Fredy Guarín oficializó su relación sentimental con María José Rojas hace unas semanas mediante un post de Instagram.

Luego de años con una vida amorosa un poco mediática por relaciones con Andreina Fiallo, Pauleth Pastrana y Sara Uribe, madre de su hijo Jacobo, el deportista quiso mantener un “bajo” perfil. Sin embargo, en los últimos meses crecieron los rumores sobre una nueva pareja, tras la circulación de videos y fotos en redes sociales que lo mostraban junto a María José Rojas.

Rojas es una modelo y empresaria antioqueña, recientemente graduada como médica en la Universidad Pontificia Bolivariana. Su nombre se confirmó luego de que Guarín compartiera en Instagram una publicación en la que aparece con ella en un destino turístico, acompañado de un mensaje.

“Sin miedo te elijo, elegirme me permitió creer en que amar es posible, tomados de la mano empezamos a recorrer este nuevo rumbo”, escribió.

Ella también respondió públicamente con un mensaje: “Pasaría por todo en mi vida, una y mil veces, solo para conocerte. Porque al encontrarte entendí que los tiempos de Dios son perfectos, que todo lo vivido me preparó para amarte como mereces”.