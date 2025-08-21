La astróloga cubana Mhoni Vidente publicó en su cuenta de Instagram, en la que acumula 1,9 millones de seguidores a la fecha, el video de una entrevista televisiva en la que predijo la muerte de un famoso mexicano.

Lea: Bad Bunny pone a perrear a personas sordos al ritmo de los intérpretes de señas en Puerto Rico

“Viene la muerte de un famoso. Sí, es mexicano, muy querido. Es joven, 27, 28 o 30 años”, dijo Mhoni Vidente hace meses.

YouTube Mhoni Vidente Estos son los números de la suerte para la semana del 21 al 27 de octubre, según Mhoni Vidente.

La pitonisa dijo que la muerte de la celebridad iba a ocurrir en medio de un atenta que marcaría “la historia de una agrupación”.

“Lo malo es que cuando eres amigo de alguien, eres enemigo de otro”, sostuvo Mhoni Vidente.

Aunque no reveló el nombre de la persona que iba a morir, la astróloga cubana detalló que era un hombre joven, oriundo del norte de México.

Lea: Así podrá ver series y películas en Netflix según su signo zodiacal

“Viene la carta de la muerte sobre uno de los gruperos más importantes del país. Otra vez estarán hablando de hacer un levantón, hablando de secuestrarlo, asesinarlo o desvivirlo, como dicen. Es un hombre joven, del norte del país, esta carta estará sobre estas personas. Cuídense mucho”, advirtió.

Esta semana, después de varios meses de aquella predicción, Mhoni Vidente relacionó su augurio con el asesinato de Ernesto Barajas, fundador y vocalista del grupo Enigma Norteño, ocurrido el pasado martes 19 de agosto.

Instagram: @ernestobarajasoficial

En su video, la astróloga mostró la entrevista en la que predijo la muerte de un famoso mexicano y seguidamente la noticia del crimen de Ernesto Barajas en un informativo de televisión.

Barajas fue asesinado en un ataque armado ocurrido en la colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan, Jalisco. De acuerdo con reportes preliminares, dos hombres se acercaron al vehículo y dispararon en repetidas ocasiones, provocando la muerte inmediata del cantante.

El caso se encuentra bajo investigación de las autoridades locales, que desplegaron un operativo en la zona para intentar ubicar a los responsables. No obstante, hasta ahora no hay capturas relacionadas con el crimen.

Lea: ¿Qué debe hacer si siente mareo mientras hace ejercicio en el gimnasio?

La trayectoria de Barajas había estado marcada tanto por el éxito como por la controversia. Nacido en Culiacán, Sinaloa, en 1986, fue bajista, compositor y productor, además de voz principal de Enigma Norteño, agrupación reconocida por su estilo innovador dentro del género. Entre sus temas más populares figuran ‘Mayito Gordo’, ‘Los lujos del R’, ‘Chavo Félix’ y ‘El Ondeado’.

Parte de su obra estuvo vinculada a los llamados narcocorridos, lo que generó polémica y, en algunas ocasiones, amenazas. En 2023 circuló un mensaje atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación en el que se le advertía sobre no interpretar corridos alusivos a grupos criminales, aunque esa versión nunca fue confirmada oficialmente.