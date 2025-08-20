La música regional mexicana perdió este martes a una de sus voces más representativas. Ernesto Barajas, fundador y vocalista del grupo Enigma Norteño, fue asesinado en un ataque armado ocurrido en la colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan, Jalisco. El hecho se registró alrededor de la una de la tarde, cuando el intérprete se encontraba al interior de un automóvil acompañado por otras personas.

Le puede interesar: Asesinan a la influencer Yarely Ashley Hermosillo tras quedar en medio de un tiroteo de dos conductores

De acuerdo con reportes preliminares, dos hombres se acercaron al vehículo y dispararon en repetidas ocasiones, provocando la muerte inmediata de Barajas. Los agresores huyeron del lugar a bordo de una motocicleta. En el hecho, uno de los acompañantes del cantante también perdió la vida, mientras que una mujer resultó herida en una pierna y fue trasladada a un hospital. Hasta el momento no se han revelado sus identidades ni se han confirmado más detalles sobre su estado de salud.

El caso se encuentra bajo investigación de las autoridades locales, que desplegaron un operativo en la zona para intentar ubicar a los responsables. No obstante, hasta ahora no hay capturas relacionadas con el crimen.

Vea aquí: Bolivia elegirá por primera vez en su historia a su presidente a través de un balotaje

La trayectoria de Barajas había estado marcada tanto por el éxito como por la controversia. Nacido en Culiacán, Sinaloa, en 1986, fue bajista, compositor y productor, además de voz principal de Enigma Norteño, agrupación reconocida por su estilo innovador dentro del género. Entre sus temas más populares figuran ‘Mayito Gordo’, ‘Los lujos del R’, ‘Chavo Félix’ y ‘El Ondeado’.

El artista también incursionó en la conducción con el pódcast ‘Puntos de vista’, espacio en el que conversó con figuras como Eduin Caz, Gabito Ballesteros y Roberto Tapia.

El Cártel Jalisco Nueva Generación lo habría amenazado

Sin embargo, parte de su obra estuvo vinculada a los llamados narcocorridos, lo que generó polémica y, en algunas ocasiones, amenazas. En 2023 circuló un mensaje atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación en el que se le advertía sobre no interpretar corridos alusivos a grupos criminales, aunque esa versión nunca fue confirmada oficialmente.

Lea también: ICE amplía su capacidad para retener migrantes con una nueva prisión en Nebraska

Pese a las acusaciones, Barajas afirmó en repetidas oportunidades que no tenía vínculos con organizaciones delictivas.