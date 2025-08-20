Una creadora de contenido en redes sociales, de 27 años, murió tras recibir un impacto de arma de fuego en plena carretera de la ciudad de Glendale, en el estado de Arizona, EE. UU., en medio de una discusión entre dos conductores.

Lea: Asqueroso reto viral obligó a cerrar 300 piscinas en España: buscan sancionar a quien lo haga

Se trata de Yarely Ashley Hermosillo, quien se movilizaba por la vía a bordo de un vehículo particular que era conducido por su novio. Ella se encontraba en el asiento de copiloto, mientras que su hijo de cuatro años de edad y su madre estaban en el asiento trasero.

Tomada de TikTok Yarely Ashley Hermosillo.

De acuerdo con el reporte de la Policía de la ciudad de Glendale, el proyectil de arma de fuego fue disparado por un ciudadano identificado como Jesús Preciado Dousten, de 33 años, quien en ese momento estaba protagonizando una fuerte discusión con otro conductor.

Lea: Video: avión de Condor Airlines aterrizó de emergencia tras sufrir incendio en uno de sus motores

Preciado Dousten, quien conducía una camioneta, sacó un arma en medio de la confrontación, que se dio en plena luz roja de un semáforo. Al parecer, disparó una sola vez y la bala atravesó la ventana del copiloto del vehículo en el que se encontraba la ‘influencer’.

El proyectil impactó en la cabeza de Yarely Ashley Hermosillo, por lo que su pareja la llevó de inmediato a un centro asistencial cercano, donde lamentablemente falleció debido a la gravedad de la herida.

Lea: Hijo de la princesa Mette-Marit fue acusado de cuatro casos de abuso sexual

Tanto la pareja, como el hijo y la madre de la creadora de contenido resultaron ilesos, aunque sufrieron un fuerte impacto emocional al presenciar el hecho que provocó la muerte de Yarely.

Según la revista ‘People’, Jesús Preciado Dousten fue capturado por la Policía y enfrenta cargos de asesinato en segundo grado por la muerte de Hermosillo.

Lea: Seis aplicaciones que debe eliminar del celular por protección de datos personales

La creadora de contenido, oriunda de Arizona, se volvió popular en Facebook, Instagram y TikTok por las recetas de cocina que compartía. En sus tres cuentas de redes sociales acumulaba 300 mil seguidores.