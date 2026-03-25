Durante años, la postura de los Testigos de Jehová frente a las transfusiones de sangre ha generado debate tanto en el ámbito médico como en la sociedad.

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Ellos decidieron seguir esta doctrina, basada en la interpretación bíblica de “abstenerse de la sangre”, y llevó a muchos fieles a rechazar este tipo de procedimientos incluso en situaciones de vida o muerte.

Sin embargo, recientemente la organización anunció un ajuste en su enseñanza. El cambio fue comunicado por el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová, su máxima autoridad, que describió la decisión como una aclaración doctrinal. A partir de ahora, los creyentes pueden optar por extraer y conservar su propia sangre antes de una cirugía para usarla durante el procedimiento si fuera necesario, aunque se mantiene la prohibición de recibir sangre de otras personas.

El cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová actualizó su política de transfusiones de sangre.



Solo permitirán hacerlo si la sangre es propia; si es de terceros, aún no está permitido. pic.twitter.com/FcixAdRfdq — Gustavo Cardenas (@gustav0cardenas) March 24, 2026

¿Por qué los Testigos de Jehová no aceptan transfusiones de sangre de otras personas?

La organización ha insistido en que su posición responde a convicciones religiosas más que a razones médicas. En sus explicaciones públicas, señalan que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento ordenan evitar el consumo de sangre, la cual consideran un símbolo de la vida otorgada por Dios. Desde esa perspectiva, rechazar transfusiones es una forma de respeto a ese principio espiritual.

Pese a esta restricción, los Testigos de Jehová aseguran que no se oponen a la atención médica. De hecho, promueven la búsqueda de tratamientos avanzados que no impliquen el uso de sangre, como técnicas quirúrgicas alternativas que ya se aplican en distintos países.

Shutterstock/Shutterstock En sus explicaciones públicas, señalan que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento ordenan evitar el consumo de sangre, la cual consideran un símbolo de la vida otorgada por Dios.

Según la organización, estos métodos no solo reducen riesgos asociados a transfusiones, como infecciones o reacciones inmunológicas, sino que también han demostrado resultados favorables en la recuperación de los pacientes.