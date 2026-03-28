Más de 9 millones de Testigos de Jehová en todo el mundo invitan al público a participar en dos eventos especiales que tienen como objetivo dar a conocer la promesa bíblica de un futuro mejor.

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El jueves 2 de abril de 2026, al anochecer, se celebrará la Conmemoración anual de la Cena del Señor, un evento que incluirá un discurso centrado en lo que Jesús enseñó acerca del futuro de la humanidad.

“La vida y las enseñanzas de Jesús son de gran importancia para millones de personas en todo el mundo. Esperamos que esta conmemoración, que los cristianos han celebrado de manera continua durante casi 2.000 años, ayude a los asistentes a comprender cómo nos conecta con una esperanza maravillosa”, afirmó Henry Luna, portavoz de los Testigos de Jehová en el Caribe.

Cortesía Conmemoración anual de la Cena del Señor.

Como parte de esta campaña, también se invitará al público a un discurso especial titulado “¿Quién restaurará la Tierra?”, que se presentará en abril de 2026 en más de 118.000 congregaciones de los Testigos de Jehová en todo el mundo.

Este programa de 30 minutos abordará temas como:

• La relación del ser humano con la Tierra

• La futura restauración del planeta

• Cómo beneficiarse de las promesas bíblicas

Hace casi 2.000 años, el 14 de Nisán del calendario judío, en el año 33 E.C., Jesús instituyó la Cena del Señor con sus apóstoles. Esa noche, según Lucas 22:19, les dijo:

“Sigan haciendo esto en memoria de mí”. Los Testigos de Jehová obedecen este mandato cada año en la fecha correspondiente, como recordatorio de la esperanza bíblica de una Tierra restaurada. El año pasado, más de 21 millones de personas asistieron a este evento.

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Para más información sobre la Conmemoración y el discurso especial, y para encontrar un lugar cercano donde asistir, visite jw.org > sobre nosotros > conmemoración. Ambos eventos son gratuitos y abiertos al público, al igual que todas las actividades organizadas por los Testigos de Jehová.