La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, autorizó este martes el nombramiento del exministro de Defensa Ramón Orlando Maniglia como embajador en Colombia y de Rubén Darío Molina en Nicaragua.

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Las designaciones fueron aprobadas por mayoría evidente luego de que diputadas de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la AN presentaran un resumen de la trayectoria de ambos y de sus planes como nuevos jefes de las misiones diplomáticas en Bogotá y Managua.

La parlamentaria chavista Lila Brazón dijo que el almirante en jefe Maniglia tiene un plan “bien concreto” que contempla acciones en los ámbitos político, económico, social y cultural, con el fin de fortalecer unas relaciones con Colombia “marcadas por una profunda historia compartida” de “más de 195 años”, sin dar más detalles.

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“Hoy la hermandad con Colombia representa un gran reto y una gran oportunidad para avanzar, para crecer y reescribir nuestra historia sobre las bases del bolivarianismo”, expresó.

Maniglia fue ministro de Defensa entre 2005 y 2006, cuando pasó a retiro militar luego de 31 años de experiencia y de servicio de manera continua, según la diputada.

El nuevo representante de Caracas en Colombia, quien se venía desempeñando como embajador en Alemania, fue designado el pasado 13 de marzo por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en sustitución del general de división Carlos Eduardo Martínez.

La AN también aprobó este martes por mayoría evidente el nombramiento de Darío Molina, quien ha ocupado cargos en la Cancillería como el responsable de Temas Multilaterales y viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía.

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La diputada chavista Roselyn Vegas destacó que el nuevo embajador en Nicaragua presentó un plan “integral y estratégico de acción” que tiene como objetivo fortalecer los vínculos diplomáticos bilaterales.

La legisladora señaló que las relaciones con “la hermana” Nicaragua “están enmarcadas en la amistad, la solidaridad y la cooperación”, y que “se han sustentado en principios comunes como la defensa de la soberanía, la defensa del derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos”.