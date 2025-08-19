Un nuevo reto viral, conocido como el “reto marrón”, está generando preocupación en España.

Consiste en que jóvenes defequen en piscinas comunitarias, graben el acto y lo difundan en redes sociales con el fin de obtener reproducciones.

Asimismo, las autoridades sanitarias han tenido que cerrar instalaciones en provincias como Valencia, Cataluña, Cantabria y Gibraltar.

💩🏊‍♀️ En 'O Termómetro' falamos cos veciños de Xinzo, onde tiveron que pechar a piscina por culpa do viral 'reto marrón'... 🤢 pic.twitter.com/dXOTF1s5he — TVG (@TVGalicia) August 11, 2025

Señalan que cada cierre supone que las piscinas permanezcan entre 24 y 48 horas inhabilitadas, mientras se vacían, desinfectan y rellenan, lo que implica altos costos de mantenimiento y afecta directamente a los usuarios.

Expertos advierten que más allá de lo desagradable, se trata de un serio riesgo para la salud. Las heces pueden contener bacterias, virus y parásitos que, al dispersarse en el agua, pueden provocar diarreas, vómitos, calambres abdominales, fiebre e incluso infecciones en la piel, los oídos y los ojos.

Además, destacan que los que son los más vulnerables son los niños y personas con defensas bajas. Frente a esta situación, varias comunidades autónomas han empezado a imponer sanciones administrativas contra quienes participen en la práctica y a prohibirles la entrada a las instalaciones públicas.

Igualmente, Pedro Parrales, director técnico de la Escuela Nacional de Socorrismo, aseguró que no le hacen caso a los socorristas y no son respetados.